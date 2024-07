Napätie eskaluje! Trump varuje Irán pred zničením, ak dôjde k jeho zavraždeniu

Donald Trump (Zdroj: SITA/AP/Alex Brandon)

"Ak zavraždia prezidenta Trumpa, čo je vždy možné, dúfam, že USA vyhladia Irán, vymažú ho zo zemského povrchu. Ak sa to nestane, americkí lídri budú považovaní za bezcharakterných zbabelcov," napísal Trump na svojej platforme Truth Social. Trump sa takto vyjadril popri krátkom videu izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, ktorý v stredu vo svojom prejave v americkom Kongrese spomenul údajné iránske sprisahanie proti Trumpovi. Americké médiá minulý týždeň informovali, že tajné služby USA pred niekoľkými týždňami zvýšili ochranu Trumpa po tom, ako sa úrady dozvedeli o iránskom sprisahaní s cieľom zavraždiť ho.

Vzťahy medzi Washingtonom a Teheránom sú už dlho napäté

Nesúvisí to však s nedávnym atentátom, keď 20-ročný Američan postrelil Trumpa počas predvolebného zhromaždenia. Spravodajská stanica CNN uviedla, že americké úrady dostali od "ľudského zdroja" informácie o pláne Teheránu namierenom proti tomuto exprezidentovi, čo spôsobilo zvýšenie Trumpovej bezpečnosti. O tomto sprisahaní informovali aj ďalšie americké médiá. Podľa nich to však nesúvisí so streľbou počas kampane v meste Butler v Pensylvánii, kde strelec spustil paľbu, ľahko zranil Trumpa a zabil jedného účastníka zhromaždenia. Vzťahy medzi Washingtonom a Teheránom sú už dlho napäté a dostali sa do bodu zlomu.

Irán snaží pomstiť za zabitie Kásema Solejmáního, veliteľa jednotiek Kuds - tajných zložiek Iránskych revolučných gárd-, v roku 2020, ktoré nariadil Trump, keď bol prezidentom USA. Národná bezpečnostná rada USA (NSC) uviedla, že "už roky sleduje iránske hrozby voči bývalým predstaviteľom Trumpovej administratívy". Trump svojím príspevkom pripomenul kontroverznú epizódu z roku 2019, keď ako prezident pohrozil Iránu "vyhladením", ak táto islamská republika uskutoční útok na "čokoľvek americké". Konfrontácia prišla po tom, ako iránski predstavitelia vyhlásili, že cesta k diplomacii medzi oboma krajinami je po Trumpovom najnovšom vyjadrení natrvalo uzavretá. Trump ešte ako prezident tiež pohrozil Severnej Kórei "ohňom a zúrivosťou, akú svet ešte nevidel", hoci sa neskôr "spriatelil" s tamojším diktátorom Kim Čong-unom, pripomína AFP.