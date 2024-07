Masaker v Chorvátsku: Krv mala byť na strope aj stenách, vrah mal zbraň v nelegálnej držbe a strieľal hlava nehlava!

Vrah Krešimir Pahoki bol zrejme alkoholik s finančnými problémami (Zdroj: Facebook,Mojportal.hr)

DARUVAR – Chorvátsko sa dnes zahalilo do čiernych farieb a vyhlásilo Deň smútku. Na povrch vyplávali ďalšie mrazivé detaily a polícia v týchto chvíľach má vypočúvať vraha. V daruvarskom opatrovateľskom dome zomrelo šesť ľudí vrátane matky vraha.

V chorvátskom meste Daruvar bol 24. júl vyhlásený za Deň smútku. Vrah Krešimir Pahoki, ktorý včera zabil šesť ľudí v opatrovateľskom dome Vianey má byť dnes postavený pred vyšetrujúceho sudcu v Bjelovare. Verejnosť za hrozným masakrom ale vidí aj vinu polície. Vrah mal údajne zločin spáchať so zbraňou, ktorú mal v nelegálnej držbe, informuje chorvátsky Dnevnik.hr.

Prvé dve lietadlá F-16 prileteli na Slovensko (Zdroj: TASR/Jakub Popelka)

„Myslím si, že je to strašné kardinálne zlyhanie polície. Ak mali vedomosť a aj vedeli, že krátko pred touto udalosťou sa vrah vyhrážal svojmu známemu použitím zbraní, potom na to mala reagovať polícia a zbraň mu zabaviť,“ uviedol právnik Branko Šerić pre N1. Dnes by mala polícia v priebehu dňa vypočuť vraha a objasniť tak aj motív tohto ohavného činu.

Glavni ravnatelj policije Nikola Milina izjavio je da je u bolnici od zadobivenih ozljeda preminula i šesta osoba, nakon što je u ponedjeljak prijepodne umirovljeni vojni policajac Krešimir Pahoki pucao po zaposlenicima i štićenicima daruvarskog Doma za starije i nemoćne osobe. pic.twitter.com/YGsxSjNGZV — HINA (@Agencija_HINA) July 22, 2024

Spory s matkou o peniaze

Polícia sa zatiaľ domnieva, že vrah Krešimir Pahoki (51) krvavým besnením riešil svoje spory s matkou a finančné problémy. Majiteľka domova seniorov mala v posledných dňoch informovať vraha, že nezaplatil mesačnú platbu za pobyt svojej matky v domove dôchodcov. Podľa dostupných informácií mal osem nábojov a všetky v domove seniorov vystrieľal. Zať majiteľa a zdravotná sestra sa mali plaziť pod posteľou, aby sa schovali pred vrahom a potom utiekli cez okno. „Na stenách a strope bola krv, skutočný masaker. Príliš desivé,“ uviedol jeden z obyvateľov domova seniorov pre chorvátsky My Portal.

Hrdinský čin čašníčky

Čašníčka, ktorej sa vrah krátko pred besnením priznal, že „niečo urobí“ sa priznala, že by ju ani vo sne nenapadlo akej hrôzy boli neskôr svedkom. Z domova seniorov počuli výstrely a niekoľko zranených ľudí malo z domova aj vybehnúť pokrytých krvou. Po viacnásobnej vražde sa dokonca bývalý vojenský policajt mal do kaviarne vrátiť a položiť zbraň na stôl. V tej chvíli už vydesená čašníčka vybehla do záhrady povedať kolegyni čo sa stalo. Potichu mala oznámiť aj ostatným hosťom aby opustili kaviareň a zavolala políciu. Po príchode polície mal byť vrah pokojný a zatknutie prebehlo bez problémov.

Včerajšie besnenie vraha je jednou z najzávažnejších masových vrážd v nedávnej histórii Chorvátska. V daruvarskom opatrovateľskom dome zomrelo šesť ľudí vrátane matky vraha. Všetci preživší a zranení majú byť v týchto chvíľach už stabilizovaní. Polícia zároveň poprela, že mali informáciu o nelegálnej zbrani ale prisľúbila, že zriadi komisiu, ktorá má skontrolovať skutočnosť, či došlo k nejakému opomenutiu. Vrahovi v tomto prípade hrozí trest odňatia slobody v dĺžke 10 až 40 rokov, za určitých podmienok dokonca 50 rokov. Krešimir Pahoki bol vojenským policajtom do roku 2016, kedy bol prepustený zo služby na vlastnú žiadosť. Podľa miestnych mal byť alkoholikom a v poslednej dobe miešal alkohol aj s liekmi. Polícia mala voči nemu údajne v minulosti už trikrát zakročiť, dvakrát pre narušenie verejného poriadku a pokoja a raz za domáce násilie.