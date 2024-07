Desivá predpoveď experta: Putin nakoniec donúti Ukrajinu, aby sa vzdala! TAKTO na to prišiel

Historik Jonathan Dimbleby (Zdroj: YouTube/screenshot)

Odkedy ruské jednotky vtrhli na Ukrajinu vo februári 2022, otázka, kedy sa konečne skončí krviprelievanie, je všadeprítomná. Za posledných 28 mesiacov, keď na Ukrajine zúrila vojna, prišli o život nielen desaťtisíce vojakov, ale aj tisíce nevinných civilistov. Hoci straty na oboch stranách sú obrovské, koniec bojov je stále v nedohľadne. Pretože prípadné mierové rokovania sa ukazujú ako viac než náročné.

archívne video

Neskrývajte sa! Ruskí okupanti dostávajú za svoje zločiny zaslúženú odmenu. (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Po Putinovej ponuke žiadny mier

Ukrajina opakovane zdôrazňuje, že stiahnutie ruských vojsk z jej územia je podmienkou trvalého mieru. Vladimir Putin na oplátku nedávno dal ponuku Ukrajine a vyhlásil, že úplné zrieknutie sa oblastí Donecka, Luhanska, Chersonu, Záporožia a čiernomorského polostrova Krym zo strany Ukrajiny je podmienkou ukončenia nepriateľských akcií. Ďalšou podmienkou Ruska bolo, že Ukrajina nesmela vstúpiť do NATO.

Historik tvrdí: Putin donúti Ukrajinu, aby sa vzdala

No napriek všetkým údajne „absurdným“ či „manipulačným“ požiadavkám by sa Ukrajina podľa historika Jonathana Dimblebyho by mohla nakoniec byť prinútená prijať vyjednané riešenie konfliktu s Ruskom. Počas prednášky o knihe historik vysvetlil, že Vladimir Putin skôr či neskôr prinúti Ukrajinu, aby sa vzdala. Rusko je totiž na tom personálne oveľa lepšie ako Ukrajina.

Historik predpovedá prímerie

Zatiaľ čo Vladimírovi Putinovi sa vždy podarí naverbovať nových vojakov a poslať ich na front, Ukrajine sa časom minú muži. Pretože pri skúmaní pre svoju knihu „Endgame 1944: How Stalin Won The War“ robil Dimbleby rozhovory s mladými mužmi na Ukrajine a zistil, že hoci nenávideli Rusov za to, čo urobili, neboli pripravení ísť do vojny, ktorá sa zrejme nedá vyhrať, aby tam zomreli.

Preto bude musieť Ukrajina v určitom okamihu pristúpiť k rokovaciemu stolu s Ruskom. „Osobne sa domnievam, že musí existovať nejaký druh prímeria, v ktorom si obe strany budú nárokovať čiastočné víťazstvo,“ povedal Jonathan Dimbleby.