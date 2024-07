Izrael umožní OSN použiť v Gaze viac vybavenia na humanitárne účely

Benjamin Netanjahu (Zdroj: SITA/AP/Abir Sultan)

GAZA - Organizácia Spojených národov (OSN) v pondelok uviedla, že po súhlase izraelských úradov začne do Pásma Gazy dovážať ďalšie obrnené vozidlá a osobné ochranné prostriedky pre humanitárne operácie. Informujeme na základe správy agentúry Reuters.

OSN sa dlhodobo sťažuje na prekážky pri dodávaní pomoci do Gazy, keďže Izrael kontroluje a schvaľuje všetky prichádzajúce nákladné vozidlá. Organizácia zároveň uvádza, že sa nemôže dostať do oblastí "úplného bezprávia" v tejto pobrežnej palestínskej enkláve, kde podľa celosvetového monitoru hrozí vysoké riziko hladomoru. Námestník koordinátora pre humanitárne záležitosti pre okupované palestínske územia Scott Anderson ozrejmil, že OSN plánovala priviesť vozidlá a zariadenia už v utorok. "Schválili sme aj niektoré komunikačné zariadenia," povedal novinárom a dodal, že by išlo najmä o ručné vysielačky.

Mobilná sieť je nespoľahlivá

Diskusie k požiadavke OSN na stabilné internetové pripojenie stále prebiehajú. Organizácia totiž žiada spôsob komunikácie, ktorý nie je závislý od mobilnej siete, pretože je nespoľahlivá. Izraelské orgány sa však obávajú toho, čo by Hamas urobil, ak by získal prístup k satelitným internetovým službám. Anderson doplnil, že sa do Gazy denne dostáva 25 až 70 kamiónov s pomocou. Pritom je však potrebných približne 600 kamiónov za deň s humanitárnymi a komerčnými dodávkami, aby mohli byť pokryté potreby obyvateľstva v Gaze.