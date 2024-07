Získať zbrojný preukaz v ČR je podľa Čechov príliš jednoduché

(Zdroj: Getty Images)

Za sprísnenie zákona upravujúceho držanie strelných zbraní sa vyslovilo 64 percent respondentov. Podľa Čechov by sprísnenie malo zahŕňať najmä povinné psychotesty, prísnejšie lekárske prehliadky a právo polície v odôvodnených prípadoch zbraň zaistiť.

V porovnaní s prieskumom z roku 2017 výrazne posilnil názor, že získanie zbrojného preukazu je v Česku jednoduché, a to z 26 na 42 percent. Opak si myslí 16 percent opýtaných. Podľa výskumníkov sa názor zmenil pravdepodobne v súvislosti s vlaňajšou tragickou streľbou na Univerzite Karlovej v Prahe.

Priaznivci zbraní

Skupina takzvaných priaznivcov zbraní podľa agentúry STEM/MARK zákony v tejto oblasti častejšie pozná a je s nimi spokojná. Získanie zbrojného preukazu nepovažuje za jednoduché. Pravidlá na jeho získanie by síce tiež sprísnili, ale neobmedzovali by povolenie len pre určité skupiny ľudí. Do tejto skupiny patria častejšie muži a držitelia zbrojných preukazov.

Druhou výraznou skupinou sú takzvaní odporcovia, ktorí podľa výskumu síce až tak nepoznajú príslušné zákony, ale s ich dôsledkami nie sú spokojní. Nárok na zbrojný preukaz by obmedzili len na určité dôvody, napríklad profesijné. Zbraň považujú za nebezpečnú aj v rukách vycvičenej osoby. Do tejto skupiny častejšie patria ženy a ľudia, ktorí zbrojný preukaz nevlastnia a ani o tom neuvažujú. Na výskume, ktorý sa uskutočnil od 26. júna do 1. júla, sa zúčastnilo 504 osôb vo veku od 15 do 64 rokov.

Zákon o zbraniach sa v ČR menil v januári, účinnosť mal však nadobudnúť až v roku 2026, aby sa dovtedy stihol vytvoriť register držiteľov zbraní. Dve opatrenia by však mohli platiť skôr, a to povinnosť predajcov zbraní nahlasovať podozrivé nákupy a rozšírenie právomocí pre políciu zaistiť zbraň. Povinné psychotesty súčasťou novely nie sú, na ich účinnosti v tomto prípade nie je zhoda.