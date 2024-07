Rovirová sa vracia do Katalánska: Výzva na zjednotenie separatistov

Marta Rovirová (Zdroj: X/Ferrancm)

MADRID - Predstaviteľka katalánskeho separatistického hnutia Marta Rovirová sa po viac ako šiestich rokoch exilu vo Švajčiarsku vrátila do Španielska. Po amnestiách pre separatistov sa očakáva návrat viacerých z nich zo zahraničia. Informuje o tom agentúra DPA.

Rovirová (47) prešla hranice medzi Francúzskom a španielskym autonómnym územím Katalánsko v aute so štyrmi spolupracovníkmi. Krátko nato predniesla v pohraničnej oblasti Cantallops bojovný prejav. "Vrátili sme sa, aby sme dokončili to, čo sme tu zanechali nedokončené," kričala za aplauzu mnohých priaznivcov. Tí niesli transparent s nápisom "Sloboda pre Katalánsko". Vo svojom prejave vyzvala na zjednotenie separatistov. Vylúčila však akékoľvek násilie pri presadzovaní cieľov hnutia.

archívne video

Protesty proti nezávislosti Katalánska

Katalánske hnutie za nezávislosť dosiahlo svoj vrchol koncom roka 2017 referendom o nezávislosti, hoci to bolo neskôr vyhlásené za nezákonné. Skupina separatistických lídrov potom utiekla z krajiny, aby sa vyhla trestnému stíhaniu. Rovirová si napriek rokom stráveným v exile zachovala funkciu generálnej tajomníčky Strany republikánskej ľavice Katalánska (ERC), ktorá má v Katalánsku stále významné miesto. Španielsky parlament v máji schválil zákon o amnestii pre katalánskych separatistov a v nadväznosti na toto rozhodnutie sa očakáva aj návrat vodcu katalánskych separatistov Carla Puigdemonta.

Príslušný sudca však nechce udeliť bývalému predsedovi regionálnej vlády imunitu pred trestným stíhaním a ponecháva v platnosti jeho zatykač. Sudca tvrdí, že Puigdemont je vinný zo sprenevery, pretože použil verejné prostriedky na referendum o nezávislosti, pričom prípadná nezávislosť Katalánska by vraj tiež porušila finančné záujmy EÚ. Podľa sudcu zákon o amnestii neposkytuje v takýchto prípadoch ochranu pred trestným stíhaním. Puigdemont prisľúbil, že sa napriek tomu vráti. Momentálne žije v exile v Belgicku, no chcel by sa opäť stať predsedom katalánskej vlády.