Teplota v Jadranskom mori trhá rekordy: TOTO tu ešte nebolo, osvieženie v mori je skôr utrpením!

Horúčavy ovplyvňujú aj teplotu okolitých morí, Jadranské more dosahuje extrémne hodnoty (Zdroj: imeteo.sk/SWE)

Teplota Stredozemného mora stúpa k extrémnym hodnotám. Podľa odborníkov už na viacerých miestach zaznamenali v mori takmer +30 stupňov Celzia. Práve tieto hodnoty majú byť aj napriek prebiehajúcej sezóne nezvyčajne vysoké, informuje imeteo.sk.

Záverečný program folklórnych slávností v Detve (Zdroj: TASR/Silvia Tannhauserova/Pavol Zachar)

Historické vlny horúčav nad +40 stupňov Celzia zasiahli v týchto dňoch Balkánsky polostrov ako aj juhovýchodnú Európu. Extrémne teploty hlásia z Rumunska, Srbska, Albánska, Bulharska, Bosny, ale aj z Grécka a Chorvátska. Podľa aktuálnych modelov by rovnaký charakter počasia mal dokonca vydržať celý týždeň a teploty do 40 stupňov Celzia ovládnu aj stredné a južné Taliansko.

Dnes a v strede týždňa by dokonca časť Srbska a Rumunska mohli zasiahnuť teploty atakujúce +45 stupňov Celzia. Aj z tohto dôvodu odborníci upozorňujú, že tieto hodnoty majú vplyv aj na teplotu mora. Jadranské more, Egejské more, Iónske ako aj Stredozemné more je mimoriadne teplé s teplotou presahujúcou +30 stupňov Celzia.

Vytúžené osvieženie v horúcich dňoch tak nemusí byť také, ako si to mnohí dovolenkujúci predstavovali. Odborníci dokonca upozorňujú, že vysoké hodnoty v nameranej teplote okolitých morí by mohli znamenať aj nebezpečné tropické cyklóny, teda rýchle rotujúci búrkový systém, ktorý je sprevádzaný silným dažďom a vetrom v podobe smršte, ktorá môže mať aj ničivý charakter.