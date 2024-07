Ďalšie záhadné úmrtie: Putin prišiel o dôležitého generála: Chandajev (†62) bol kľúčovým svedkom vo veľkých kauzách

V Moskve náhle zomrel generál a vysoký predstaviteľ ruského ministerstva obrany Mogamed Chandajev (Zdroj: X/Сергей Дорожный)

Ako vedúci odboru štátnej expertízy ministerstva obrany pôsobil Magomed Chandajev od júna 2023. Po roku vo funkcii náhle zomrel. Našli ho v Moskve bez známok života. Vysoký generál bol okrem iného dôležitým svedkom v prípad korupčných káuz, ktorých výsledkom bolo zosadenie bývalého ministra obrany Sergeja Šojgua. O smrti Chandajeva informoval server RBC s odvolaním sa na ruskú tlačovú agentúru TASS.

Informáciu o úmrtí generála potvrdil aj šéf dagestanského okresu Šamilskij Magomed Gasanov. "(Chandajev) Bude pochovaný vo svojej rodnej dedine Gent. Telo už letecky prepravili do Machačkaly," uviedol.

Скончался глава Управления госэкспертизы Минобороны РФ генерал Магомед Хандаев.



Его похоронят в Шамильском районе Дагестана, сообщили в администрации района. pic.twitter.com/7ZcTuud2Dn — Ateo Breaking (@AteoBreaking) July 8, 2024

Chandajev pôsobil vo vojenských štruktúrach a organizáciách Hlavného riaditeľstva špeciálnej výstavby a Hlavného bytového a prevádzkového riaditeľstva Ministerstva obrany Ruska. Informuje o tom fondob. V rokoch 2022–2023 bol generálnym riaditeľom Federálneho štátneho jednotného podniku "Hlavné riaditeľstvo pre špeciálnu výstavbu". V júni 2023 bol vymenovaný za vedúceho odboru (štátna expertíza) ruského ministerstva obrany.

Korupčné kauzy

Portál Chernovik poukazuje na to, že Chandajev bol priamo podriadený námestníkovi ruského ministra obrany Timura Ivanova, ktorý bol dňa 24. apríla tohto roku zatknutý pre obvinenia z korupcie. Ako sa ďalej uvádza, Ivanov bol priamo zodpovedný za "rozštvrtenie kaspickej flotily". Chandajev bol kľúčovou postavou v prípade sprenevery viac ako 100 miliónov amerických dolárov v rámci stavbených projektov ruského rezortu obrany.

Орос: Гэрч нас барав — Баривчлагдсан Батлан ​​хамгаалахын дэд сайд Ивановын шууд удирдлага дор ажиллаж байсан армийн генерал Магомед Хандаев 62 насандаа Москвад нас баржээ. Тэрээр БХЯ-ны барилгын төслүүдээс 100 гаруй тэрбум доллар хулгайлсан гол тоглогч байсан юм. pic.twitter.com/zuugOe1lbd — Enkhbat Batmunkh (@enkhbatbatmunk2) July 10, 2024

Chandajevova smrť mohla byť spôsobená silnými psychickými nátlakmi v súvislosti s vývojom trestného prípadu proti jeho bývalému nadriadenému. S bývalým generálom totiž došlo aj k strate dôležitých svedectiev o korupcii, čo mohlo viesť v konečnom dôsledku viesť k prerušeniu alebo uzavretiu súdnych pojednávaní.

Čistky na Putinov príkaz

Nezávislý ruský spravodajský kanál Moscow Times uviedol, že nie je jasné, či Chandajev mohol svedčiť v Ivanovovom prípade. Informáciu cituje Newsweek. Zdroje z kremeľskej vlády uviedli, že nedávny tlak na vyčistenie ministerstva obrany spustila ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) na Putinov príkaz.

Cieľom FSB je presunúť vinu za neúspechy vo vojne na Ukrajine na armádu. Bezpečnostná služba chce kontrolovať rozpočty ministerstva obrany. Kremeľský zdroj predpovedal, že do konca roka budú v rezorte zatknuté stovky ľudí.