Čo chystá Vladimir Putin? Ruské útočné ponorky boli spozorované na hranici NATO

Ruský prezident Vladimir Putin nikdy neprestane varovať Západ pred vojenskou konfrontáciou na pozadí vojny na Ukrajine. Teraz je známe, že Rusko od začiatku rozsiahlej invázie na Ukrajinu dvakrát vyslalo útočné ponorky do Írskeho mora. Provokácia alebo špionáž? Čo robili ruské ponorky na hranici NATO?

Aký plán sleduje Vladimír Putin?

Aktivity ruského námorníctva v medzinárodných vodách priťahujú v posledných mesiacoch čoraz väčšiu pozornosť. Len minulý mesiac Rusko vyslalo svoju jadrovú ponorku Kazaň, vojnové lode a ďalšie námorné plavidlá do Karibiku na plánované vojenské cvičenia. Podľa neziskovej organizácie Nuclear Threat Initiative (NTI) má ruské námorníctvo jednu z najväčších ponorkových flotíl na svete s odhadom 58 lodí.

V Írskom mori boli spozorované ruské ponorky

Ale nebolo to len v Karibiku, kde Putinove ponorky vyvolali poplach: asi pred 18 mesiacmi Rusko poslalo ponorku triedy Kilo – dieselelektrickú útočnú ponorku schopnú odpaľovať riadené strely Kalibr – prvýkrát do Írskeho mora. K druhému incidentu, o ktorom Bloomberg informoval 1. júla 2024, s odvolaním sa na troch ľudí oboznámených s touto záležitosťou, došlo nedávno. Nie je známe, že by sa ruské ponorky niekedy predtým odvážili do Írskeho mora, ktoré oddeľuje ostrovy Írsko a Veľkú Britániu, uvádza sa v správe.

Pre toto mohol Putin poslať svoje ponorky k hraniciam NATO

Prečo sa Putin rozhodol umiestniť svoje útočné ponorky v tejto oblasti? O tomto môžeme zatiaľ len špekulovať. Toto môže stáť za operáciou ponorky:

Zdroje tvrdia, že Putin tam mohol umiestniť svoje lode, aby zbieral informácie o možných zraniteľných miestach britskej a írskej námornej obrany.

Rusko by sa tiež mohlo pokúsiť zastrašiť Spojené kráľovstvo pre jeho pokračujúcu podporu Ukrajine vo vojne, uviedli zasvätení.

Zdroje Bloombergu uviedli, že americkí predstavitelia o tejto záležitosti vedeli, zatiaľ čo britskí predstavitelia obrany uviedli, že "operácie nekomentujú". Komentovať to odmietlo aj írske ministerstvo obrany. Rusko sa zatiaľ verejne nevyjadrilo.