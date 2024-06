Pri Španielsku sa potopila ponorka s drogami, posádku zadržali

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Alexander Zemlianichenko, File)

MADRID - Španielska pobrežná stráž zachytila ponorku, ktorou priekupníci pravdepodobne prevážali drogy z Južnej Ameriky do Európy. Plavidlo objavila stráž v medzinárodných vodách 518 kilometrov západne od Cádizu, smerovalo k španielskej pevnine. Na palube sa nachádzali štyria Kolumbijčania, ktorí plavidlo pred zásahom pobrežnej stráže sami potopili. Následne boli zadržaní, informuje o tom agentúra AP a miestne média.

Dvadsaťmetrová ponorka sa potopila aj s nákladom, podľa polície išlo o kokaín. Posádke sa z nej podarilo bezpečne dostať von. Plavidlo sa momentálne nachádza v hĺbke jedného kilometra a záchranné zložky ho neplánujú vyzdvihnúť z dna. Ide už o tretiu takúto ponorku, ktorú Španielsko zachytilo v priebehu posledných rokov. V roku 2019 bola pri pobreží Galície zaistená ponorka s troma tonami kokaínu a vlani ďalšia približne v tej istej oblasti.

Tieto ponorky sú obvykle malé a plávajú plytko pod hladinou. Často sa používajú na prevoz drog z Kolumbie a Ekvádoru do Európy. Kolumbijské a ekvádorské úrady úzko spolupracujú v boji proti tomuto typu pašeráctva. V roku 2024 kolumbijské námorníctvo v Tichom oceáne zaistilo 13 ponoriek s nelegálnymi drogami.