Nemecký minister obrany chce dohodu o nákupe munície za 15 miliárd eur

Nemecký minister obrany Boris Pistorius (Zdroj: TASR/DPA/Kay Nietfeld)

Obe spoločnosti majú muníciu vyrobiť do konca desaťročia. Nemecké ozbrojené sily si plánujú zatiaľ objednať 200.000 kusov munície za vyše 1,3 miliardy eur, ktorá by mala byť dodaná do roku 2030. Hlavným účelom nákupu je doplniť rýchlo sa vyprázdňujúce muničné sklady. Muníciu si však budú môcť objednať aj iné členské krajiny NATO a tiež Ukrajina.

archívne video

Tlačová konferencia iniciatívy Munícia pre Ukrajinu (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Rámcová dohoda má zabezpečiť, aby spomínané spoločnosti mohli vybudovať ďalšie výrobné kapacity na výrobu munície kalibru 155 milimetrov v Nemecku. Ministerstvo financií zdôraznilo, že ak sa bude čakať, existuje riziko, že jednotlivé produkty nebudú vôbec dostupné, budú dostupné za zvýšené ceny alebo si budú vyžadovať dlhé dodacie lehoty.

Spiegel pripomína, že ide o druhú miliardovú rámcovú dohodu týkajúcu sa munície v krátkom čase. Len pred niekoľkými týždňami spolkový rezort obrany uzavrel podobnú dohodu so zbrojárskou firmou Rheinmetall za 8,5 miliardy eur, vďaka ktorej zriadi novú výrobnú linku v Dolnom Sasku. V najbližších rokoch Rheinmetall vyrobí 2,35 milióna kusov munície.