Veľké odhalenie: Rusko plánovalo ATENTÁT na nemeckého výrobcu zbraní! Onedlho otvorí továreň na Ukrajine

Spoločnosť Rheinmetall vyrába zbrane, ktorú sú súčasťou balíka pomoci pre Ukrajinu. Okrem toho plánuje v dohľadnej dobe otvoriť ďalšiu továreň a to priamo na území Ukrajiny. Ako informuje CNN, na Ukrajinu dodáva delostrelecké granáty a vojenské vozidlá. Ruská vláda mala v úmysle spáchať atentát na výkonného riaditeľa tejto spoločnosti Armina Pappergera.

Jasný cieľ

Keď americké tajné služby odhalili tento plán, ihneď o tom informovali nemecké bezpečnostné zložky. Rusko už viac ako šesť mesiacov vedie po celej Európe sabotážnu kampaň, keď verbuje miestnych sympatizantov. Vo väčšine prípadov ide o amatérov, ktorí podnikajú podpaľačské útoky na sklady so zbraňami. Všetky útoky majú za cieľ zastaviť dodávky zbraní zo Západu na Ukrajinu a otupiť verejnú podporu pre Kyjev.

Odhalený pokus o atentát je však útok priamo na konkrétne osoby s cieľom ich odstrániť. Pappeger bol pritom jasným cieľom. Rheinmetall je najväčším a najúspešnejším nemeckým výrobcom delostreleckých granátov (155 mm), ktoré patria vo vojne na Ukrajine medzi najviac využívané.

Navyše spoločnosť v nadchádzajúcich týždňoch otvára na Ukrajine továreň na výrobu obrnených vojenských vozidiel. "Tieto kroky už Rusko berie tak, že Západ sa snaží prerušiť jeho 'špeciálnu vojenskú operáciu' na Ukrajine," uviedol pre CNN nemenovaný zdroj.

Reakcia USA

NATO zdôraznilo, že o podobných sprisahaniach a plánovaných atentátoch sa predtým nepísalo, no v prípade úspechu takýchto sabotážnych akcií hrozí prekročenie hranice ozbrojeného konfliktu vo východnej Európe. "Som presvedčený, že je to skrytá kampaň ruských aktivít, ktoré majú za cieľ destabilizovať strategické územia," uviedol vysoký predstaviteľ NATO s tým, že Rusko sa snaží využiť volebný rok 2024 v Európe, aby podkopalo podporu pre Ukrajinu.

Národná bezpečnostná rada USA (NSC) odmietla komentovať existenciu ruského sprisahania ako aj varovania USA pre Nemecko. Hovorkyňa NSC Adrienne Watsonová však vo vyhlásení uviedla: "Rusko posilňuje svoju vojenskú kampaň. Berieme to mimoriadne vážne. Spojené štáty o tejto otázke diskutovali s našimi spojencami v NATO. Snažíme sa o aktívnu spoluprácu, ktorá má za cieľ odhaliť a prerušiť podobné aktivity nepriateľa. Tiež nám bolo od začiatku jasné, že takéto kroky Ruska neodradia spojencov od pokračovania v podpore Ukrajiny."

Ruská hybridná vojna

Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková vo štvrtok 11. júla na summite NATO vo Washingtone uviedla, že toto je len dôkaz, ako Rusko vedie proti európskym spojencom Ukrajiny hybridnú vojnu.

"Videli sme, že došlo k útokom na továrne. A to opäť zdôrazňuje, že my Európania sa musíme chrániť, ako najlepšie vieme. Nesmieme byť naivní," dodala nemecká ministerka. Rezort nemeckých zahraničných vecí poslal redakcii CNN priamo odpoveď z Berlína s tým, že sa "nenechá zastrašiť ruskými hrozbami".