VOĽBY 2024 V Británii ide do tuhého! VIDEO Známy komik hovorí, že bez Sunaka to bude ako Deň nezávislosti!

Stand-up komik John Oliver sa kriticky vyjadril na adresu súčasnej britskej vlády len týždeň pred voľbami. Porážku Sunaka spája s Dňom nezávislosti pre Britov

LONDÝN – Volebný rok 2024 ešte ani zďaleka nekončí. Po tom, ako si Európania volili svojich zástupcov do europarlamentu, čakajú Veľkú Britániu ďalšie krušné chvíle. Už na budúci týždeň sa budú konať na britských ostrovoch parlamentné voľby. Známy komik, ktorý migroval do USA, však už teraz slovne útočí na úradujúceho premiéra.

Známy stand-up komik John Oliver (47), ktorý sa ešte v roku 2006 presťahoval z rodnej Británie do Spojených štátov, v poslednej dobe čoraz častejšie spomína parlamentné voľby, na ktoré sa už netrpezlivo pripravujú všetci Briti. Daily Mail uvádza, že Oliver hovorí o "štrnástich mizerných rokoch vlády konzervatívcov".

Symbolika 4. júla

Oliver v roku 2019 prijal americké občianstvo, pričom svoje pôvodné britské si tiež nechal. Britániu a USA spája s týmito voľbami veľmi symbolický dátum. Štvrtého júla oslavujú Američania Deň nezávislosti, pričom v Británii sa budú v tento deň konať parlamentné voľby. Oliver v tejto spojitosti vyhlásil, že "štvrtý júl bude pre Spojené kráľovstvo tiež Dňom nezávisloti, pokiaľ Rishi Sunak (úradujúci premiér) stratí moc".

Britský komik žijúci v USA je známy tým, že stále podporoval labouristov. "Vylezte na svetlo sveta, nech Briti vidia, koho volia. Vy sr*či, pr*sce a čudáci," vyjadril sa na adresu konzervatívcov v štúdiu za dramatických okolností, keď naňho striekala voda.

Oliver opustil britské ostrovy v čase, keď krajinu viedli labouristi na čele s Tonym Blairom. V USA neostal nič dlžný svojej povesti. Počas prezidentovania Donalda Trumpa označoval hlavu USA za "zas**ného i**ota", pričom jeho nadšenci v New Yorku ho v podobných prejavoch povzbudzovali. Z najväčšieho mesta USA sa šíria do Británie aj jeho ďalšie slová: "Štvrtého júla bude mať Británia šancu zanechať za sebou 14 mizerných rokov, keď jej vládli konzervatívci. Je to šanca, ktorú Briti musia využiť!"

Následne sa vyjadril, že bude citovať Billa Pullmana (herec, ktorý stvárnil amerického prezidenta vo filmovej ságe Deň nezávislosti). "Štvrtý júl už nebude len americkým sviatkom", pričom Oliver dodal, že "po porážke konzervatívcov, ktorú dosiahnu Briti spoločným silami, sa bude Deň nezávislosti 4. júla oslavovať aj v Británii!"

Život

Komik John Oliver sa narodil v Birminghame. Študoval na prestížnej univerzite Cambridge. Od začiatku pokus o Brexit bol proti tejto forme politiky a odtrhnutia sa od Európskej únie. Kritizoval vládu Davida Camerona, ktorý podľa neho urobil veľké škrty vo vládnych inštitúciách. Vtedajšiu vládu neobviňoval z finančnej krízy (2008), ale za dlhé roky vlády, kedy sa k moci nemohli dostať labouristi.

V roku 2006 emigroval do New Yorku, kde sa oženil s Američankou. V roku 2019 sa stal americkým občanom, no ponechal si aj britské občianstvo. Na adresu konzervatívcov pravidelne prehlasuje, že "v jeho rodnej Británii presadzujú krutovládu, ktorá poznačila život britských občanov za posledných 15 rokov". Bývalých premiérov a premiérky Theresu Mayovú, Borisa Johnsona, Liz Trussovú a Rishiho Sunaka nazval "čudákmi".

NHS a kráľovská rodina

Oliver dokonca zaútočil na národný zdravotnícky systém Veľkej Británie (NHS) so slovami, "že sa dostal do bodu, keď značné množstvo Britov odchádza radšej do EÚ a platí za liečbu z vlastného vrecka, pričom takýmto spôsobom vláda svojich ľudí ochudobňuje".

O britskej kráľovskej rodine Windsorovcov sa Oliver vyjadril, že "to je emociálne zakrpatená skupina ľudí so zásadnými chybami, ktorí navyše robia veľmi hlúpu pseudo-prácu. Oni si len myslia, že pracujú. Meghan (vojvodkyňa zo Sussexu, pôvodne Marklová) vedela do čoho ide, keď sa vydávala," doplnil.