Putin a Kim Čong-un sa dohodli na prehĺbení vzťahov medzi Ruskom a KĽDR

(Zdroj: SITA/Korean Central News Agency/Korea News Service via AP)

Agentúra Reuters píše, že Kim si s Putinom podal ruku, objali sa a potom spolu v limuzíne odišli k Putinovmu hotelu. Išlo o vozidlo značky Aurus, ktoré šéf Kremľa severokórejskému vodcovi tento rok v zime daroval na osobné využitie. Ulice Pchjongjangu boli vyzdobené Putinovými portrétmi a na dominante hlavného mesta, nedokončenom 330-metrovom hoteli bol obrovský nápis "Vítaj, Putin".

(Zdroj: SITA/SITA/Korean Central News Agency/Korea News Service via AP)

(Zdroj: SITA/SITA/Korean Central News Agency/Korea News Service via AP)

(Zdroj: SITA/SITA/Korean Central News Agency/Korea News Service via AP)

Severokórejská štátna agentúra KCNA napísala, že schôdzka medzi týmito politikmi ukazuje "nezlomnosť a odolnosť" priateľstva a jednoty medzi Pchjongjangom a Moskvou. Severokórejsko-ruské vzťahy sú podľa nej ako "silná strategická pevnosť pre zachovanie medzinárodnej spravodlivosti, mieru a bezpečnosti a ako motor pre urýchlenie budovania nového multipolárneho sveta". Putinov zahraničnopolitický poradca Jurij Ušakov povedal, že oboch lídrov počas dneška čaká rokovanie medzi štyrmi očami, galakoncert, štátna recepcia, prehliadka čestnej stráže, podpisy rôznych dokumentov a vyhlásenia pre médiá.

(Zdroj: SITA/SITA/Korean Central News Agency/Korea News Service via AP)

Šéf Kremľa prišiel na prvú návštevu KĽDR za posledných 24 rokov so sľubom, že s izolovanou komunistickou krajinou prehĺbi obchodné a bezpečnostné väzby a podporí ju v jej odpore proti Spojeným štátom. Washington a jeho spojenci majú podľa agentúry Reuters obavy, že Rusko by Severnej Kórei mohlo pomôcť s jej raketovými a jadrovými programami, ktoré má zakázané na základe rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN. Podľa amerických a juhokórejských činiteľov Severná Kórea dodáva Rusku balistické rakety a delostrelecké granáty, ktoré ruská armáda využíva vo vojne na Ukrajine. Moskva a Pchjongjang to popierajú, ale sľubujú, že posilnia vojenskú spoluprácu. Očakáva sa, že Putin s Kimom podpíšu dohodu "o komplexnom strategickom partnerstve". Ušakov povedal, že sa bude týkať bezpečnostných otázok.