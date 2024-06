Poľský námorník sa stratil v Atlantickom oceáne: Zúfalý syn prosí o pomoc, zrejme zlyhalo riadenie!

Po otcovi pátra aj zúfalý syn, svoju výzvu zverejnil aj na sociálnej sieti (Zdroj: Facebook/Przemyslaw Siedlecki)

MADRID – Marek Siedlecki (59), námorník z Poľska sa vydal na dobrodružnú cestu po Atlantickom oceáne na svojej obľúbenej jachte. Cestu mal do detailov naplánovanú a 15. júna mal v cieli nastúpiť do lietadla, ktoré by ho odviezlo do Frankfurtu. Po otcovi sa však zľahla zem.