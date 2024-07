Kremeľskí oligarchovia v tom majú jasno: Putin by mohol konflikt rozšíriť! Zaútočí na tieto dva štáty NATO

Ruský prezident Vladimir Putin (Zdroj: SITA/AP Photo/Minh Hoang)

Čo je v súčasnosti dôležité vo vojne na Ukrajine: Vladimir Putin otvorene vedie vojnu proti Ukrajine od februára 2022 a v súčasnosti zaberá približne pätinu susednej krajiny. Ukrajina opakovane zdôrazňuje, že stiahnutie ruských vojsk z jej územia je podmienkou trvalého mieru. Vladimir Putin ako podmienku na ukončenie nepriateľstva požadoval, aby sa Ukrajina úplne vzdala oblastí Donecka, Luhanska, Chersonu, Záporožia a čiernomorského polostrova Krym.

Je však prinajmenšom otázne, či by Vladimir Putin skutočne natrvalo prestal bojovať, ak by sa splnili jeho podmienky, alebo by jednoducho dal svojej armáde čas na premiestnenie. Americké noviny „Foreign Affairs“ teraz špekulujú, že Vladimir Putin by sa na Ukrajine nezastavil, ani keby vyhral.

Ľudia blízki ruskému prezidentovi podľa denníka uviedli, že Vladimir Putin vníma inváziu na Ukrajinu len ako jeden front pred väčším konfliktom so Západom.

Preto úspech na bojisku na Ukrajine nemusí Putina uspokojiť.

Aby porazil svojich „skutočných nepriateľov v Bruseli a Washingtone“, môže cítiť potrebu zaútočiť na člena NATO.

Podľa ruských elít by najpravdepodobnejším cieľom bolo Estónsko alebo Lotyšsko, dve pobaltské krajiny s početnými ruskými menšinami.

Ruské elity podporujú Vladimira Putina v útoku NATO

Vladimir Putin teraz podľa Foreign Affairs dostáva podporu aj od ruskej elity. V minulosti vraj ruskí oligarchovia len málo túžili riskovať jadrový konflikt. Teraz sú však podľa správy mnohí z nich presvedčení, že NATO by sa neodvážilo odpovedať. Západ vidia ako unavený a rozdelený, a preto má oveľa menší záujem bojovať proti Rusku.

"Musíme vyhrať túto vojnu. Inak nás nenechajú žiť. A Rusko by sa samozrejme zrútilo," povedal ruský oligarcha podľa Foreign Affairs.

Útok akéhokoľvek druhu na štát NATO by pravdepodobne uvrhol všetkých ostatných členov vrátane Spojených štátov do priamej vojny s Ruskom. V piatom článku zmluvy NATO sa uvádza, že členské štáty budú považovať útok na jeden z nich za útok na všetkých a v reakcii naň poskytnú potrebnú vojenskú pomoc.