Analýza expertov: Putin nedokáže poraziť Ukrajinu! Vyhrážky jadrovými zbraňami sú len vydieranie

Ruský prezident Vladimir Putin (Zdroj: SITA/Anton Vaganov/Pool Photo via AP)

Prebiehajúci konflikt na Ukrajine sprevádza rastúce napätie medzi ruskou vládou a západnými spojencami Ukrajiny. Podľa hodnotení Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) a Ukrajinskej pravdy treba hrozby Vladimíra Putina jadrovými zbraňami chápať predovšetkým ako súčasť rozsiahlej vydieračskej kampane Kremľa. Cieľom je odradiť ukrajinských spojencov od rozhodného postoja proti ruskej invázii. Podľa ISW je preto mimoriadne nepravdepodobné, že by tieto hrozby vyústili do skutočnej jadrovej eskalácie.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 851 (Zdroj: Facebook/General Staff of The Armed Forces of Ukraine)

ISW: Rusko nemôže poraziť Ukrajinu

Analytici ISW sa domnievajú, že Rusko nemôže poraziť Ukrajinu ani Západ – a pravdepodobne prehrá – ak Západ zmobilizuje svoje zdroje na odpor proti Kremľu. Putin sa počas návštev Severnej Kórey a Vietnamu 18. a 19. júna snažil narušiť snahy ukrajinských partnerov sformulovať jednotný strategický cieľ a plán na rozhodujúcu porážku ruskej invázie.

ISW zdôrazňuje, že ruská strategická porážka na Ukrajine neohrozuje suverenitu ani územnú celistvosť krajiny – môže len podkopať stabilitu Putinovej vlády.

Po ničivých porážkach, ktoré utrpeli ruské ozbrojené sily v Kyjevskej, Charkovskej a Chersonskej oblasti v roku 2022, v žiadnom prípade nedošlo k jadrovej eskalácii. ISW to vníma ako jasný znak toho, že porážky ako v prvom roku vojny neohrozujú ruskú suverenitu ani územnú celistvosť.

Otázne červené čiary z Kremľa

Ani po tom, čo ukrajinské ozbrojené sily nedávno zaútočili na ruské územie zbraňami dodanými Západom, neviedlo to k jadrovej eskalácii, ktorou Putin hrozil. Podľa ISW je hrozba jadrovej eskalácie aj naďalej považovaná za ústredný prvok ruských pokusov o manipuláciu vnímania zahraničných tvorcov rozhodnutí.