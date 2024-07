Kremeľ nechal zabiť ruského prebehlíka: Vraždu koordinoval kúsok od Bratislavy

Maxim Kuzminov dezertoval s vrtuľníkom na Ukrajinu. (Zdroj: profimedia.sk)

VIEDEŇ - Pilot vrtuľníka Kuzminov odletel z Ruska na Ukrajinu v auguste minulého roka s plne vybaveným armádnym vrtuľníkom Mi-8. Rus vraj za to dostal od Kyjeva rovných 460-tisíc eur. Prebehlík sa potom ukryl v Španielsku, no rýchlo ho vypátrali.

Telo muža s viacerými strelnými poraneniami našli vo februári v podzemnej garáži bytového domu vo Villajoyose neďaleko Alicante pri Stredozemnom mori. Vyhorené únikové auto páchateľa alebo páchateľov bolo krátko nato nájdené neďaleko.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 857 (Zdroj: Facebook/ General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Akú úlohu zohralo Rakúsko?

Vraždu na objednávku koordinoval Kremeľ vo Viedni, informuje Wall Street Journal. Americké noviny pre svoj výskum oslovili desať ľudí z tajných služieb v Rakúsku, USA a ďalších európskych krajinách.

Počet ruských štátnych zamestnancov v tejto krajine sa za posledné dva roky zvýšil z približne 400 na viac ako 500. Takmer polovica z nich je aktívna ako špióni.

Špionážne zariadenia na strechách

Ruské misie vo Viedni sídlia v približne 40 budovách, z ktorých mnohé sú vybavené sledovacími zariadeniami na strechách. Štátna televízia v Moskve už na jeseň informovala, že ruská tajná služba dostala rozkaz zabiť „zradcu“ Kuzminova.

Informácie tajných služieb by naznačovali, že do Rakúska sa po súši presúvajú veľké sumy hotovosti. Americké noviny uvádzajú, že tieto peniaze boli vo Viedni použité okrem iného na vyplatenie nájomných vrahov.

Viedeň ako centrálny uzol

Tieto prostriedky distribuujú v Európe ruskí „diplomati“ v osobných veciach, ktoré polícia nemôže kontrolovať kvôli diplomatickej imunite.

Podľa správy sa Rakúsko stalo centrom ruských tajných operácií. To zahŕňa koordináciu finančnej a logistickej podpory pre atentáty, sabotáže a nábor v celej Európe.