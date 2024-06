Vladimir Putin pricestoval na štátnu návštevu do Vietnamu: Obe krajiny chcú posilniť vzájomné vzťahy

Vladimir Putin a To Lam (Zdroj: TASR/Nhac Nguyen/Pool Photo via AP)

HANOJ - Ruský prezident Vladimir Putin v stredu pricestoval na štátnu návštevu do Vietnamu po jeho stretnutí s Kim Čong-unom v Severnej Kórei, uviedol ruský prezidentský úrad. Píšu o tom agentúry AFP a DPA.

Putin prišiel na návštevu do Hanoja na pozvanie generálneho tajomníka komunistickej strany Nguyen Phu Tronga. Do hlavného mesta krajiny pricestoval zo Severnej Kórey v stredu večer.

archívne video

Putin od začiatku o Ukrajine klamal, dokazujú to jeho výroky (Zdroj: Twitter/@Kira_Yarmysh)

Vo štvrtok sa ruský líder zúčastní na uvítacom ceremoniáli v prezidentskom paláci a potom bude viesť bilaterálne rozhovory s Trongom. Stretne sa aj s vietnamským premiérom Pham Minh Chinhom a Vietnamcami, ktorí študovali v Rusku. Putin sa zúčastní aj na štátnom bankete.

Ruský prezident Vladimir Putin prichádza na medzinárodné letisko Noi Bai v Hanoji vo Vietname vo štvrtok 20. júna 2024. (Zdroj: SITA/AP Photo/Minh Hoang)

Keďže sa ruský prezident ocitol v medzinárodnej izolácii, snaží sa získať podporu zostávajúcich spojencov Ruska. Ostáva nejasné, čo presne si Vietnam sľubuje od návštevy Putina, na ktorého Medzinárodný trestný súd (ICC) v Haagu vydal zatykač za údajné vojnové zločiny proti Ukrajine, píše DPA.

Ruský prezident Vladimir Putin prichádza na medzinárodné letisko Noi Bai v Hanoji vo Vietname vo štvrtok 20. júna 2024. (Zdroj: SITA/AP Photo/Minh Hoang)

Komentátori naznačujú, že Putinova krátka cesta do Vietnamu a Severnej Kórey má praktický aj symbolický význam. Putin ešte v utorok pricestoval na dvojdňovú štátnu návštevu KĽDR. S Kimom podpísal v stredu v Pchjongjangu zmluvu o komplexnom strategickom partnerstve medzi oboma krajinami. Severokórejský líder povedal, že táto zmluva plne prispieva k udržiavaniu mieru a stability v regióne. Rastúca spolupráca medzi Moskvou a Pchjongjangom spôsobuje znepokojenie v Južnej Kórei, v radoch západných krajín i na Ukrajine, konštatuje AFP.

Vietnamský prezident povedal Putinovi, že chce posilniť vzájomné vzťahy

Vietnam chce posilniť vzťahy s Ruskom, povedal vietnamský prezident To Lam na dnešnom stretnutí so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom v Hanoji. Informovala o tom agentúra Reuters. Prezident To tiež zablahoželal Putinovi k znovuzvoleniu a ocenil úspechy Ruska, vrátane "vnútropolitickej stability".

Putin dnes popoludní miestneho času prišiel do vietnamského prezidentského paláca, kde ho privítali školské deti mávajúce ruskými a vietnamskými vlajkami. Potriasol si tu rukou s novým vietnamským prezidentom Toom a objal ho. Ruský vodca sa má neskôr stretnúť tiež s generálnym tajomníkom komunistickej strany Nguyen Phu Trongom - najmocnejším vietnamským politikom - a ďalšími predstaviteľmi.

Vladimir Putin a To Lam (Zdroj: TASR/Nhac Nguyen/Pool Photo via AP)

V utorok a v stredu Putin navštívil Severnú Kóreu, kde s diktátorom Kim Čong-unom podpísali dohodu, ktorá stanovuje, že obe krajiny bezodkladne vynaložia všetky dostupné vojenské prostriedky na pomoc partnerovi v prípade vojny.

Strategický pakt, ktorý by podľa agentúry AP mohol znamenať najsilnejšie spojenie medzi Moskvou a Pchjongjangom od konca studenej vojny, prichádza v čase, keď obe krajiny čelia stupňujúcej sa roztržke so Západom.

Vietnam a Rusko chcú posilniť vzájomné vzťahy

Vietnam a Rusko chcú posilniť vzájomné vzťahy, uviedli vo štvrtok vietnamský prezident To Lam a jeho ruský náprotivok Vladimir Putin počas stretnutia v Hanoji. Podpísali tam tiež dohody o ďalšej spolupráci v oblasti vzdelávania, vedy a techniky, ťažby ropy i zemného plynu aj zdravotníctva. Informujú o tom agentúry Reuters a AP.

Vietnamský líder zagratuloval ruskému prezidentovi k znovuzvoleniu a ocenil úspechy Ruska vrátane "stabilnej domácej politiky". Prezidenti sa taktiež dohodli, že budú pracovať na pláne pre jadrové vedecké a technologické centrum vo Vietname.

Podľa Putina bolo posilnenie strategickej spolupráce s Vietnamom jednou z priorít Ruska. S touto krajinou juhovýchodnej Ázie má záujem spolupracovať v oblasti energetiky a bezpečnosti. Ruský prezident uviedol, že rešpektuje dialóg s regionálnym blokom, Združením krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN), v ktorom podľa neho Vietnam zohráva aktívnu úlohu.

Putin uviedol, že Moskva a Hanoj majú záujem o vybudovanie takzvanej spoľahlivej bezpečnostnej architektúry v ázijsko-tichomorskom regióne. Ruský prezident pricestoval do Vietnamu zo Severnej Kórey, kde s tamojším lídrom Kim Čong-unom podpísal zmluvu o komplexnom strategickom partnerstve medzi oboma krajinami.

Putinova návšteva Vietnamu vyvolala kritiku zo strany Spojených štátov, ktoré minulý rok zlepšili diplomatické vzťahy s Hanojom a sú hlavným vietnamským exportným trhom. Americké veľvyslanectvo vo svojom vyhlásení zo začiatku týždňa uviedlo, že žiadna krajina by nemala poskytovať Putinovi platformu na podporu ruskej vojny na Ukrajine. Vietnam je po Číne a Severnej Kórei treťou krajinou, ktorú Putin navštívil od mája, keď zložil prísahu na svoje piate funkčné obdobie na poste prezidenta.