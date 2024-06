Hrozivé slová Vladimira Putina: NATO nedokáže Európu uchrániť, je prakticky bezbranná

Ruský prezident Vladimir Putin sa zúčastnil zasadnutia Medzinárodného ekonomického fóra v Petrohrade. (Zdroj: SITA/Anton Vaganov/Pool Photo via AP)

Ruský prezident Vladimir Putin varoval pred vnímanou bezbrannosťou Európy v prípade jadrového konfliktu s Ruskom . Vo svojom prejave na ekonomickom fóre v Petrohrade minulý týždeň podľa denníka Telegraph povedal, že NATO nebude schopné ochrániť Európu vo vojne s Ruskom.

„Európa nemá vyvinutý systém včasného varovania. V tomto zmysle sú viac-menej bezbranní,“ povedal Putin. Na pódiu sedel vedľa Luisa Arceho, prezidenta Bolívie a Emmersona Mnangagwu, prezidenta Zimbabwe.

Putin pri historickom výročí zintenzívnil jadrovú rétoriku

Putin, ktorý sa v minulosti chválil ruským jadrovým arzenálom, zintenzívnil svoju rétoriku počas fóra, ktoré sa časovo zhodovalo s 80. výročím vylodenia spojencov NATO v deň D v Normandii. Podľa správy Putin počas svojho piatkového štvorhodinového prejavu a stretnutia s otázkami a odpoveďami na záver biznisovo orientovaného fóra povedal, že použitie „jadrových zbraní“ bude možné len vo výnimočných prípadoch, ako napr. ohrozenie suverenity a územnej celistvosti krajiny.

Putin tiež dal jasne najavo, že je pripravený vybaviť ruských spojencov raketami dlhého doletu, aby mohli zaútočiť na Európu. Táto hrozba, ako aj testy rakiet, ktoré môžu byť vybavené jadrovou hlavicou, vyvolali na Západe znepokojenie.

Putin na fóre po prvý raz stavia do centra pozornosti dcéry

Putin využil fórum aj na to, aby upozornil na svoje dve dcéry Máriu Voroncovovú a Katerinu Tichonovovú. Obe sa biznis fóra zúčastnili po prvýkrát. Podľa Telegraphu to však nebolo interpretované ako príprava na politického nástupcu, ale skôr zapadá do schémy podpory detí zasvätencov Kremľa.