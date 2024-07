Sú to preteky s časom: Generál varuje pred útokom Ruska na územie NATO! Hrozba každým dňom rastie

Generálporučík Jürgen-Joachim von Sandrart (Zdroj: profimedia.sk)

Nemecký veliteľ mnohonárodného zboru Severovýchod aliancie generálporučík Jürgen-Joachim von Sandrart pred nadchádzajúcim summitom NATO vo Washingtone vyjadril obavy z útoku Ruska. Moskva má potenciál vyvolať ďalší zdroj konfliktu, vrátane konfliktu s NATO, povedal von Sandrart pre „Welt“. „Táto hrozba existuje a každým dňom rastie,“ varoval generál Bundeswehru. Von Sandrart poukázal na to, že „nie všetky ruské sily sú zviazané na Ukrajine“.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 857 (Zdroj: Facebook/ General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

NATO je v súčasnosti pripravené brániť sa na severovýchodnom krídle, povedal pre noviny von Sandrart. "Ale do tej miery, do akej by Rusko mohlo uvoľniť dodatočné zdroje prechodom z útoku na obranu napríklad okupovaných území na Ukrajine, ohrozenie iných okrajov a frontov sa automaticky zvyšuje." Preto „musíme urýchlene a dôsledne zakročiť“, žiadal generál. Sú to preteky s časom: "Musíme byť pripravení skôr, ako bude Rusko rekonštituované."

Von Sandrart je zodpovedný za taktické vedenie pozemných operácií na severovýchodnom krídle Aliancie. NATO a Bundeswehr musia využiť čas bez otvoreného konfliktu, "aby sa stali spôsobilými na vojnu - čo môže v konečnom dôsledku zabrániť vojne," povedal v rozhovore.

Putin už ohlásil útok

Pred ruským útokom na území aliancie NATO varoval aj šéf mníchovskej bezpečnostnej konferencie Christoph Heusgen. Heusgen na otázku, či verí Vladimirovi Putinovi, že zaútočí na Pobaltie, povedal pre nemecké médiá: „Oznámil to! Chce obnoviť Sovietsky zväz, vrátane Pobaltia. Keď ho necháme, bude pokračovať."

Heusgen o Putinových vyhláseniach o možnom použití jadrových zbraní vo vojne na Ukrajine povedal: "Putin je majster v podnecovaní strachu. Toto je zámer za jeho narážkami a hrozbami, ktoré vyvoláva u ľudí okolo seba." Zároveň pozoruje novú jadrovú výzbroj. Je to „veľmi smutné“ vzhľadom na skutočnosť, že napríklad na boj proti zmene klímy chýba veľa peňazí.