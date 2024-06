Minister izraelského vojnového kabinetu oznámil rezignáciu: Netanjahua vyzýva, aby ostal

Benny Ganc (Zdroj: SITA/AP Photo/Mark Schiefelbein)

Podľa AP sa tak Netanjahu bude musieť vo vláde viac spoliehať na koaličných partnerov z krajnej pravice. Ganc bol jediným stredovým politikom v súčasnej vláde a pred vojnou jedným z popredných predstaviteľov opozície.

archívne video

Izraelské jednotky vykonávali cielenú operačnú činnosť na jednom z hlavných výcvikových stredísk. (Zdroj: X/IDF)

Netanjahu vyzval Bennyho Ganca, aby zostal členom izraelského vojnového kabinet

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vyzval ministra vojnového kabinetu Bennyho Ganca, aby zostal členom vlády a neopúšťal ju v čase, keď Izrael vedie vojnu hneď na viacerých frontoch, informuje spravodajský server The Times of Israel (ToI). Netanjahu to podľa ToI uviedol na sieti X ešte v priebehu Gancovej tlačovej konferencie, na ktorej niekdajší opozičný líder oznámil svoj odchod z núdzového kabinetu, ktorý bol ustanovený po vypuknutí konfliktu v Pásme Gazy vlani v októbri, a vyzval premiéra na stanovenie dátumu predčasných volieb.