AKTUÁLNE Česko šokovala vražda ženy priamo na námestí: Nebezpečný útočník pred políciou stále uniká

(Zdroj: Policie ČR)

Jeho totožnosť zverejnili na internetových stránkach, pričom vyzvali verejnosť, aby sa ho nesnažili zastaviť, ale zavolali na políciu. Hlavným podozrivým z vraždy je Peter Gryc z Blanenska, uviedla dnes polícia na sieti X. Podľa posledných poznatkov polície má muž poranenú ruku. Je nebezpečný, ľudia sa ho nemajú snažiť zadržať. Informácie k hľadanému môžu volať na linku 158.

Českí policajti pátrajú po mužovi, ktorý je podozrivý z vraždy v Jevíčku (Zdroj: Policie České republiky)

Pátranie rozšírila polícia do Juhomoravského kraja, po poludní sa zamerala na okolie Brnianskej priehrady. V teréne sú desiatky policajtov. Hľadaný muž je vysoký 175 až 180 centimetrov, na zverejnenej fotografii má tmavé vlasy ostrihané na krátko. Polícia zverejnila tiež fotografiu s jeho možnou aktuálnou podobou.

"V teréne máme všetku dostupnú techniku vrátane dronov a štvorkoliek. Nasadená je špeciálna poriadková aj zásahová jednotka. Terén prepátrajú aj policajti na koňoch," uviedol hovorca juhomoravskej polície Pavel Šváb.

"Po vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré sme doteraz získali, sa pre nás hľadaný muž stáva hlavným podozrivým z vraždy," uviedla polícia dnes ráno.

So zavraždenou ženou sa mali poznať

O násilnom úmrtí ženy v Jevíčku informovali policajti na sieti X v utorok okolo 21.30 h. Zhruba o dve hodiny neskôr uviedli, že v súvislosti s činom pátrajú po Petrovi Grycovi z Blanenska. Zároveň zverejnili video s vrtuľníkom vznášajúcim sa nad námestím. Práve tu páchateľ ženu, ktorú podľa dostupných informácii poznal, zabil.

Po 34-ročnom mužovi pátrajú desiatky policajtov i za pomoci vrtuľníka (Zdroj: Policie České republiky)

"Mali sme tam dve pozemné posádky a leteckú záchrannú službu. Žiaľ, boli to zranenia nezlučiteľné so životom. My sme resuscitovali, napriek všetkej snahe záchranárov žiaľ sa nedalo zranenej osobe pomôcť," povedala hovorkyňa zdravotníckych záchranárov Alena Kisiala.