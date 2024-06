Nemecko sa pripravuje na ruskú hrozbu: Minister obrany pripravil plán, takto naverbujú ďalších mužov a ženy!

Boris Pistorius (Zdroj: Getty Images)

Nemecký minister obrany sa obáva a varuje, že v roku 2029 by mohlo byť Rusko schopné zaútočiť na štáty NATO. Hoci by rád zaviedol povinnú vojenskú službu pre ženy a mužov, tento krok by mohol trvať príliš dlho. Aktívne ozbrojené sily plánuje navýšiť z pôvodných 181 tisíc na približne 203 tisíc. A podľa odhadov Spolkovej armády Nemecko potrebuje ďalších 200 000 záložníkov, informoval nemecký denník Bild.

Pistorius ďalej uviedol, že do armády plánuje vziať tých „najschopnejších, najvhodnejších a najmotivovanejších“ a vybudovať tak v očiach nepriateľov aj istú formu odstrašenia. Plán spočíva v online dotazníku, ktorý dostane každý muž a žena, ktorý dovŕšia osemnásť rokov. V ňom budú musieť uviesť stav, postoj k zbraniam, štúdium ale aj kondíciu a prekonané ochorenia. Mladí muži, ktorí odmietnu poskytnúť informácie môžu byť aj potrestaní.

Spolková armáda na základe poskytnutých informácií v povinnom dotazníku identifikuje približne 40 000 ľudí, ktorí budú spĺňať kritériá na základnú vojenskú službu a títo adepti budú potom preverení inšpekciou. Cieľom dotazníka a následného výberu je získať 5000 až 7000 brancov ročne.

Kladnú odpoveď v dotazníku môžu odoslať aj ženy, aj keď v ich prípade pôjde skôr o zamestnanie v civilných lekárskych a zdravotníckych službách, alebo môžu byť povolané do úlohy civilnej obrany, na políciu alebo ako administratívnu výpomoc. Základná vojenská služba by trvala 6 mesiacov s prípadnou predĺženou dobou služby na ďalších 17 mesiacov. Minister obrany sa pre tento krok rozhodol z dôvodu nepredvídateľnej geopolitickej situácie. Branná povinnosť bola v Nemecku zrušená v roku 2011.