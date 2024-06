Orbán zaželal Ficovi skoré uzdravenie: Zaútočili, lebo presadzuje mier! Vráť sa, Robert

Premiéri Róbert Fico a Viktor Orbán na summite V4 v Prahe (Zdroj: SITA/AP/ilan Illík)

BUDAPEŠŤ - Na predsedu slovenskej vlády Roberta Fica zaútočili, lebo presadzuje mier. Vyhlásil to v sobotu na provládnej demonštrácii v Budapešti maďarský premiér Viktor Orbán, ktorý Ficovi odkázal: "Vráť sa, Robert, skoré uzdravenie!" S odvolaním sa na server nepszava.hu o tom informuje spravodajca v Budapešti.

Tisíce priaznivcov maďarskej vlády premiéra Orbána sa v sobotu predpoludním zišli na 10. Pochod mieru. Týždeň pred voľbami do Európskeho parlamentu ho organizuje občianske združenie Fórum občianskeho zomknutia (CÖF). Vyvrcholením podujatia bol na Margitinom ostrove prejav predsedu vlády, ktorý je súčasne predsedom vládnej strany Fidesz.

V súvislosti s eurovoľbami Orbán vyhlásil, že Fidesz posiela svojich kandidátov, "aby obsadili Brusel". Maďarsko podľa jeho slov potrebuje takých poslancov v Európskej únii, ktorí neveria vo vojnu a násilie, ale veria v silu lásky a spolupatričnosti. Pripomenul, že Fidesz vyhral voľby 11-krát za sebou, a že jeho strana má najväčšiu armádu voličov. "Sme najväčšou armádou mieru Európy," povedal.

K vnútropolitickej situácii premiér poznamenal, že opozičné subjekty nechcú poraziť vojnu, ale jeden druhého. "My s tým nemáme nič do činenia," podčiarkol a Bruselu odkázal, že Maďarsko nepôjde do vojny a nepôjde na ruský front. "Tam sme už boli, tam nemáme čo získať," skonštatoval a dodal, že maďarskú ľavicu a jej médiá financuje americký finančník George Soros, pričom volebné listiny ľavicových strán sú plné Sorosových ľudí.

Magyar ostro kritizoval Pochod mieru podporujúci Orbána

Sobotňajšia provládna demonštrácia, ktorú pod názvom Pochod mieru zorganizovalo občianske združenie Fórum občianskeho zomknutia (CÖF), bol "pochodom s najmenším záujmom všetkých čias". Podľa servera hang.hu to povedal najsilnejší kritik vlády premiéra Viktora Orbána, podpredseda mimoparlamentnej strany TISZA a líder jej kandidátky Péter Magyar. Informuje o tom spravodajca v Budapešti.

"Napriek stámiliónovej kampani za verejné peniaze, dovozu účastníkov autobusmi financovanými z peňazí daňových poplatníkov a odkloneniu pochodu na úzku trasu, aby masa demonštrantov vyzerala mohutnejšou, je zrejmé, že ide o mierový pochod s najmenším záujmom účastníkov všetkých čias," napísal Magyar na Facebooku.

Podľa jeho názoru dôvodom nezáujmu je, že dnes už značná časť voličov vládnej strany Fidesz odmieta "byť tvárou" arogancie moci, ktorá z Maďarska urobila druhú najchudobnejšiu a zároveň najskorumpovanejšiu členskú krajinu Európskej únie. "Maďarský ľud nepodporuje ďalšie prehlbovanie zákopov v spoločnosti umelo vykopaných vládnucou elitou, ale skôr očakáva, že verejný život bude riadený v pokoji a so vzájomným rešpektom, čo by mohlo pomôcť našej vlasti stať sa obývateľnou a rozvíjajúcou sa krajinou," uzavrel Magyar.

