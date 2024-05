Slovensko nie je spokojné s kvótami na dovoz agrokomodít z Ukrajiny, tvrdí Richard Takáč

Richard Takáč (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRUSEL - Slovensko nie je spokojné s kvótami pre spustenie takzvanej záchrannej brzdy na ochranu jednotného trhu, ktoré boli stanovené pre dovoz agrokomodít z Ukrajiny do EÚ. Uviedol to v pondelok večer minister pôdohospodárstva SR Richard Takáč po zasadnutí Rady EÚ pre poľnohospodárstvo a rybolov v Bruseli.

Takáč zdôraznil, že zatiaľ dovozy poľnohospodárskych a živočíšnych produktov z Ukrajiny do EÚ fungujú v režime, ktorý bol dohodnutý a schválený. "To znamená, že sú stanovené limity pre časť nejakých komodít," povedal. Slovensko podľa neho kritizovalo dve veci. Prvou je, že nie sú do týchto limitov zahrnuté obilniny, čo spôsobuje Slovensku značné problémy.

Richard Takáč na Rade ministrov EÚ o otázke dvojakej kvality potravín (Zdroj: TASR/Jaromír Novak)

Druhou kritizovanou skutočnosťou sú limity dovozu v súvislosti s mechanizmom zvýšenej kontroly. EÚ stanovuje limity dovozu, keď sa obáva ohrozenia stability jednotného trhu. Tieto limity v prípade dovozu z Ukrajiny určila Únia už počas ruskej invázie na Ukrajinu, a nie za predvojnového stavu ukrajinských bezcolných vývozov do Európy. Ako upozornil Takáč, tie limity sú teraz príliš vysoké na to, aby sa spustila záchranná brzda.

Podľa ministra Slovensko nie je osamotené vo svojej kritike súčasného stavu. Pripomenul, že Maďarsko a Poľsko zaviedli vlastné sprísnené zákazy dovozu niektorých ukrajinských agrokomodít. "Aj dnes som poukázal na to, že je to problém a že EÚ musí prísť s nejakým jednotným riešením - ale nie s tým, čo už bolo schválené," povedal Takáč. Zároveň priznal, že určite sa to nebude riešiť v najbližších dňoch ani týždňoch na úrovni EÚ, ktorá čaká na eurovoľby a následne na personálnu výmenu v euroinštitúciách.

Pripomenul, že Slovensko čaká aj na vymenovanie nového ministra poľnohospodárstva Ukrajiny, lebo s tým predošlým už boli rozbehnuté bilaterálne rokovania aj podpísané memorandum o spolupráci v tejto oblasti.