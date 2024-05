Poliaci uvažujú o skrátenom pracovnom týždni: Ministerka hovorí o zavedení voľných piatkov

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

"Uplynulo už viac ako 100 rokov od zavedenia osemhodinovej pracovnej doby, skoro pred polstoročím sa zaviedli voľné soboty. Odvtedy sa toho veľa zmenilo, a tak by sa mohol urobiť ďalší krok či aspoň začať dialóg na túto tému," povedala ministerka. "Mojím želaním a plánom je skrátiť pracovný týždeň. Ako? O tom sa vedie diskusia," dodala.

Poľská spoločnosť je podľa zástupkyne Ľavice vo vláde premiéra Donalda Tuska jednou z najviac udretých v Európe. Skrátenie pracovného týždňa by podľa nej prospelo nielen zamestnancom, ale aj zamestnávateľom. "Vôbec neplatí, že čím viac hodín strávi zamestnanec v práci, tým má lepšie výsledky. Vyhorenia, stres a únava znižujú produktivitu. Odpočinutý pracovník je kreatívnejší a viac motivovaný," argumentovala.

Ministerstvo podľa nej prihliada aj na riešenia zavedené v iných krajinách, ako sú Francúzsko a Nemecko. Výsledky analýz plánuje predstaviť do konca roka. Ministerka pripustila, že z rozhovorov so zamestnancami a zamestnávateľmi vyplýva, že ľahšie by bolo zaviesť štvordňový pracovný týždeň pri zachovaní osemhodinovej pracovnej doby. "Možno by sa voľné piatky mohli zavádzať ako kedysi voľné soboty - najskôr by boli voľné dva (piatky v mesiaci), potom všetky," dodala.