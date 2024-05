AKTUÁLNE Putin pripustil, žeby ukončil vojnu na Ukrajine! Západ však musí akceptovať zmenu hraníc

Vladimir Putin (Zdroj: SITA/Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

MOSKVA - Ruský prezident Vladimir Putin pripustil, že je ochotný ukončiť vojnu na Ukrajine. Podľa utajeného ruského zdroja by však musel západ akceptovať zmenu hraníc.

Štyri utajené ruské zdroje pre agentúru Reuters poznamenali, že ruský prezident Vladimir Putin je ochotný ukončiť vojnu na Ukrajine. Má to však podmienku. Ukrajina by musela uznať súčasné línie bojísk ako nové hranice. Ak by však Ukrajina a Západ tieto línie nerešpektovali a na otázku neodpovedia, budú aj naďalej pokračovať v bojoch.

„Putin môže bojovať tak dlho, ako bude potrebné, ale takisto je pripravený na prímerie, a to zmraziť vojnu,“ povedal pre agentúru utajený ruský zdroj, ktorý údajne s ruským prezidentom spolupracoval. Putinov hovorca Dimitrij Peskov v reakcii uviedol, že šéf Kremľa opakovane dáva najavo, že Rusko je ochotné a otvorené dialógu s cieľom dosiahnuť svoje ciele. Ukrajinské ministerstvá zahraničia a obrany na otázky neragovali.