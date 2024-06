Situácia sa vyhrocuje: Strach z vojny v Európe narastá! NATO sa pripravuje na pozemný konflikt s Ruskom

Generálporučík Alexander Sollfrank (Zdroj: profimedia.sk)

NATO plánuje niekoľko „pozemných koridorov“ na rýchly presun amerických jednotiek a tankov do predných línií v prípade veľkej európskej pozemnej vojny s Ruskom, uvádza denník Telegraph. Americkí vojaci pristanú v jednom z piatich prístavov a budú vedení po vopred naplánovaných logistických trasách smerom k možnému útoku z Moskvy, uviedli úradníci pre Telegraph.



Konflikt s Ruskom v najbližších 20 rokoch?

Najvyšší predstavitelia aliancie vyzývajú západné vlády, aby sa pripravili na konflikt s Ruskom v najbližších dvadsiatich rokoch. Logistické trasy sa stali kľúčovou prioritou od minuloročného summitu NATO v litovskom Vilniuse, kde sa lídri rozhodli udržať 300 000 vojakov vo vysokej pohotovosti na obranu aliancie.

Súčasné plány požadujú, aby sa americké jednotky najskôr vylodili v holandských prístavoch a potom ich vlakom previezli cez Nemecko a ďalej do Poľska. V prípade ruskej invázie do členských krajín NATO by boli americké jednotky odvezené do holandského prístavného mesta Rotterdam a následne by boli odoslané na východ.

NATO posilňuje cesty na ochranu pred prípadnými ruskými zásahmi

Podľa šéfa Veliteľstva logistiky NATO Jsec generála Alexandra Sollfranka sa však v zákulisí prijímajú aj opatrenia na rozšírenie trás do ďalších prístavov a zabezpečenie toho, aby pozemné komunikačné linky nemohli moskovskí vojaci prerušiť.

V prípade ruského ostreľovania jednotiek NATO prichádzajúcich z Holandska alebo zničenia severoeurópskych prístavov sa aliancia plánuje presunúť na prístavy v Taliansku, Grécku a Turecku.

NATO tiež pripravuje plány na presun jednotiek cez prístavy na Balkáne a cez Nórsko, Švédsko a Fínsko. V týchto koridoroch by národné armády neboli obmedzené miestnymi predpismi a mohli by prepravovať zásielky bez obvyklých obmedzení.