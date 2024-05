Letisko v hlavnom meste Novej Kaledónie zostáva zatvorené do utorka

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

NOUMÉA - Medzinárodné letisko v hlavnom meste Novej Kaledónie Nouméa zostane pre komerčné lety zatvorené najmenej do utorka 09.00 h miestneho času (do polnoci SELČ). Pre agentúru AFP to v piatok povedal Charles Roger, riaditeľ spoločnosti, ktorá ho prevádzkuje.