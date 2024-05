Voľby do Európskeho parlamentu: Orbán aj Španielom odkázal, že "treba obsadiť Brusel"

Maďarský premiér Viktor Orbán (Zdroj: SITA/Yuri Kochetkov/Pool Photo via AP)

BUDAPEŠŤ - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán spojil sily s Taliankou Giorgiou Meloniovou a Francúzkou Marine Le Penovou, aby v kampani do volieb do Európskeho parlamentu podporili španielsku krajne pravicovú stranu Vox. Upozornil na to v pondelok server telex.hu, podľa ktorého Orbán Španielov vyzval na "obsadenie Bruselu", ako to urobil už aj v prejave v Budapešti 15. marca.