Člen izraelského vojnového kabinetu dal Netanjahuovi ultimátum: Požaduje do 8. júna plán pre Gazu

Benny Ganc (Zdroj: SITA/Heidi Levine/Pool via AP)

Agentúra AP napísala, že Gancovo oznámenie vyostruje napätie vo vedení Izraela viac ako sedem mesiacov po začatí vojny s cieľom vymýtiť Hamas. Premiér Netanjahu trvá na totálnom vojenskom zničení hnutia a zatiaľ jasne neuviedol, ako si budúcnosť Gazy predstavuje. Pokračujúce boje medzitým prehlbujú humanitárnu katastrofu, ktorá dostáva Izrael pod medzinárodný tlak.

archívne video

Počas operácií v Chán Júnise našli vojaci desiatky granátov a výbušnín používaných na streľbu z dronov (Zdroj: X/IDF)

"Ak si zvolíte cestu fanatikov a povediete celú krajinu do priepasti, budeme nútení opustiť vládu," povedal Ganc. V prejave podľa izraelských médií navrhol "komplexný akčný plán so šiestimi cieľmi", ktorými sú návrat rukojemníkov unesených Hamásom 7. októbra, ukončenie vlády Hamasu v Gaze, demilitarizácia Pásma, vytvorenie novej vládnej štruktúry, návrat Palestínčanov na sever Gazy do začiatku septembra a práca na normalizácii vzťahov so Saudskou Arábiou.

Ganc je dlhoročným Netanjahuovým rivalom

Ganc je bývalým ministrom obrany a dlhoročným Netanjahuovým rivalom, po začiatku vojny sa však pripojil k premiérovej koalícii, ktorá zahŕňa aj krajne pravicové strany. Ganc je tiež popri Netanjahuovi a súčasnom ministrovi obrany Joavovi Galantovi jedným z troch hlasujúcich členov vojnového kabinetu. Po jeho odchode by bol Netanjahu podľa AP závislejší od radikálnejších partnerov.

Benjamin Netanjahu (Zdroj: SITA/Ronen Zvulun/Pool via AP)

Gancovo ultimátum prichádza krátko po tom, ako sa voči premiérovi vymedzil aj Galant. Tento týždeň uviedol, že opakovane vo vojnovom kabinete apeloval na prijatie povojnového plánu. Žiada pritom od Netanjahua sľub, že sa Gaza nedostane na neobmedzený čas pod izraelskú vojenskú správu.