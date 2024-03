Hádka matky s dcérou skončila vraždou: Telo ženy objavili v chladničke! Otrasné detaily prípadu

Telo 44-ročnej matky objavili zabalené v deke a v chladničke v zalesnenej oblasti v Brazílii (Zdroj: Twitter/PortalTNH1/)

Brazílske úrady objavili mŕtve telo ženy v chladničke v lese. Matku iba 13-ročnej dcéry zabil jej 22-ročný priateľ, uviedla v utorok civilná polícia štátu Alagoas. Obaja boli zadržaní a priateľ maloletej sa k vražde aj priznal. Zadržaný bol aj otec 22-ročného mladíka, pretože synovi pomáhal s ukrývaním tela, informuje britský Daily Mail.

22-ročný priateľ maloletej teraz čelí trestnému činu vraždy, ukrývaniu mŕtvoly a zneužívaniu maloletej osoby, uviedol šéf civilnej polície Thiago Prado. Pre brazílske média povedal, že matka mala byť v osudný deň nahnevaná, konfrontovala priateľa svojej dcéry a zároveň mu zakázala akúkoľvek ďalšiu návštevu ich domu.

Tieto slová potvrdila aj dcéra a dodala, že matka nesúhlasila s ich vzťahom a nechcela, aby sa presťahovala k priateľovi. Potom sa hádka zmenila na fyzický konflikt a matku udreli do hlavy. Tá spadla na zem potom, ako ju priateľ jej dcéry niekoľkokrát bodol nožom do oblasti lebky, krku aj hrudníka.

Po vražde očistili krv zo zeme a odišli do svojho prenajatého domu. Komplicom sa stal aj otec jej priateľa, ktorý umiestnil telo ženy do prikrývky, vložil do starej chladničky a tú nechal odviezť vodičom, ktorého si najali. Telo odviezli približne 12 km do zalesnenej oblasti v okolí mesta Benedito Bentes. Tam spotrebič spozoroval okoloidúci, ktorému bolo podozrivé, že chladnička bola oblepená lepiacou páskou a zalarmoval políciu. Flávia nechýbala príbuzným, ani kolegom v práci, pretože sa jej dcéra vydávala za ňu a tvrdila, že je chorá a necíti sa dobre. Prípad je aktuálne v štádiu vyšetrovania.