AKTUÁLNE Vodič v Poľsku v plnej rýchlosti napálil do ľudí na priechode! Hlásia ťažko zranených

(Zdroj: Topky)

ŠTETÍN - Susedným Poľskom v piatok popoludní otriasla obrovská dráma. V centre mesta Štetín narazilo v plnej rýchlosti auto do ľudí na priechode pre chodcov. Vodič sa dal následne na útek. Poľské média píšu o desiatkach zrazených, niektorí sú dokonca v kritickom stave.

Podľa posledných informácií je zranených najmenej 17 ľudí, z toho mnohí ťažko, dvaja sa majú dokonca nachádzať v kritickom stave. Niektoré zdroje uvádzajú, že zranených je aj viac. Ako informuje poľský portál Wyborcza Szczecin, k tragédii došlo po tretej hodine popoludní, teda v čase, keď sa v meste pohybovalo mnoho ľudí. Jeden zo svedkov strašného incidentu opísal, že zrazení ľudia leteli vzduchom aj niekoľko metrov. Medzi zranenými sa majú nachádzať aj deti. Na miesto boli ihneď privolané všetky záchranné zložky.

Auto podľa predbežného vyšetrovania vrazilo do skupiny chodcov a následne do ďalších troch vozidiel. Páchateľ z miesta činu ušiel, neskôr ho zadržali policajti. Vojvoda Západopomoranského vojvodstva Adam Rudawski pre média potvrdil 17 zranených, z nich sú dve osoby vo vážnom stave. Policajný hovorca Pawel Pankau uviedol, že vodičom bol 33-ročný poľský občan. "Nebol to teroristický čin," dodal.

Štetín je centrom Západopomoranského vojvodstva na západe Poľska a má viac než 390.000 obyvateľov.