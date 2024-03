Rakúsko má nový bič na pirátov ciest: Kto prekročí rýchlosť, môžu mu zabaviť auto

Rakúska ministerka dopravy Leonore Gewesslerová (Zdroj: SITA/Henrik Montgomery/TT News Agency via AP)

Každému, kto na rakúskych cestách extrémne prekročí rýchlosť, hrozí, že od 1. marca príde o vozidlo. Novela zákona o cestnej premávke stanovuje, že pri prekročení rýchlosti nad 80 km/h v mestských častiach a 90 km/h mimo mesta môže byť auto zhabané a následne vydražené. Ak už existuje príslušný register trestov, napríklad účasťou na ilegálnych automobilových pretekoch, konfiškácia a konečné prijatie je možné, ak rýchlosť presiahne viac ako 60 km/h v mestských oblastiach a 70 km/h mimo mestských oblastí.

archívne video

Policajti namerali vodiča, ktorý prekročil najvyššiu dovolenú rýchlosť o 111km/h (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)

"Existuje rýchlosť, pri ktorej sa auto stáva zbraňou. Teraz s tým končíme a zabezpečujeme, že v budúcnosti bude možné vražednú zbraň okamžite a natrvalo vziať páchateľom z rúk," povedala ministerka dopravy Leonore Gewesslerová. Rakúsko týmto opatrením nasleduje krajiny ako Taliansko a Švajčiarsko. Už v roku 2021 alpská republika vo svojom prvom balíku proti prekročeniu rýchlosti drasticky zvýšila pokuty a dĺžku pozastavenia vodičských preukazov.

Len minulý týždeň chytila ​​polícia v rakúskej spolkovej krajine Tirolsko dvoch pirátov. Na Brennerskej diaľnici prichytila ​​civilná hliadka 18-ročného Nemca pri rýchlosti 164 km/h v zóne s 60 km/h. V Kössene v okrese Kitzbühel išiel 27-ročný Holanďan namiesto povolenej rýchlosti 50 km/h rýchlosťou 105 km/h.

O účinnosti sú pochybnosti

Dopravný klub ÖAMTC však pochybuje o účinnosti opatrenia a má aj právne obavy: "Na jednej strane neexistujú štúdie, ktoré by tvrdili, že tvrdšie tresty sú skôr odstrašujúce ako nižšie. Ďalej by takéto drastické zásahy do majetku mali rozhodovať trestné súdy a nie správne orgány,“ vysvetľuje právnik ÖAMTC Matthias Wolf. Právnici vidia vážne nedostatky. „Bolo by hanbou pre bezpečnosť cestnej premávky, ak by bol zákon v prvom relevantnom aplikačnom prípade zrušený odvolaním sa na najvyššie súdy alebo Európsky súd pre ľudské práva,“ povedal expert ÖAMTC.

Ministerstvo upozornilo, že opatrenia boli ústavne preskúmané. V katalógu otázok a odpovedí z ministerstva sa však uvádza: „Určité medzery nemožno nikdy úplne vylúčiť, to je však povaha nového právneho nástroja a nesmieme sa im vyhýbať, ak chceme vytvárať zlepšenia do budúcnosti."