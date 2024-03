Šokujúca správa: HAKA končí! Riskovali sme život a majetok, vysvetľuje jej zakladateľ

Zakladateľ HAKA Štefan Farkaš (Zdroj: Facebook/Štefan Farkaš)

HAKA je občianska organizácia, ktorá pomáha poškodeným občanom vypátrať ich ukradnutý majetok. Funguje už viac ako sedem rokov, počas ktorých našli 416 ukradnutých vozidiel a 1 950 nevrátených vozidiel. Jej šéf Štefan Farkaš však oznámil, že na konci roka jej fungovanie skončí. Na sociálnej sieti zverejnil dôvod, prečo sa tak rozhodli.

Fungovali úplne zadarmo

"Fungujeme absolútne zadarmo. Za vyše 7 rokov sme nikdy neprijali 2% dane, štátne dotácie ani euro dotácie. Nebolo na čom ,,nahrabat ani zarobiť"," začal svoje rozprávanie. Pripomenul, že pátranie po osobách zrušili približne pred rokom. "Stotisícovu skupinu som odovzdal zadarmo organizácii ktorá v našej činnosti pokračuje namiesto nás. Skupinu na odhaľovanie podvodníkov som zrušil dnes," napísal vo štvrtok s tým, že v tejto práci by nikto nepokračoval.

Webová stránka HAKA (Zdroj: hakasystem.eu)

"Keby áno, chcel by som vidieť blázna, ktorý by kvôli pomoci iným chodil na policiu, aby všetko vysvetľoval alebo kto by riskoval svoj život alebo majetok. Táto skupina je dosť nebezpečná pre bežného občana, ktorý by takto chcel ľuďom pomáhať. Toto riskovať nebudem," uviedol a dodal, že skupina na pátranie po ukradnutých bicykloch a autách bude fungovať do konca roka. Chcel by sa dopracovať na 8 rokov činnosti a 300-tisíc členov.

Pomohli tisícom ľuďom, aplikácia bude pokračovať

Sumarizuje, že za ich dobu činnosti pomohli tisícom ľudom. "Neodvažujem sa nikomu skupinu podarovať. Nie je to sranda pokračovať v tejto robote. Verte, že je to o držku. Ako právne, tak aj psychicky," vyhlásil Farkaš s tým, že udžať to stojí veľmi veľa času a peňazí. Dodáva, že HAKA mala vždy cieľ robiť zadarmo a slúžiť občanom, čo aj urobila. "Prosím, nechcite odo mňa, aby som projekt len tak niekomu odovzdal a niekto si urobil z toho dojnú kravu. Pokiaľ niekto chce pokračovať, môže začať," dodal.

Ľudí ubezpečuje, že aplikácia bude ďalej fungovať. „Apropo, APLIKÁCIA bude pokračovať ďalej. Čiže kontrolovať a nahlasovať polícií budete aj po skončení projektu HAKA,“ konštatuje na záver Farkaš.