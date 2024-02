Prevrat v Nemecku: Utečencov chcú donútiť pracovať, inak prídu o peniaze

Okresný správca Christian Herrgott (Zdroj: profimedia.sk)

BERLÍN - V nemeckom okrese Saale-Orla v Durínsku majú utečenci vykonávať verejnoprospešné práce. Ak to odmietnu, znížia sa im sociálne dávky. Podľa okresného správcu Christiana Herrgotta by sa na jednej strane mali utečenci lepšie integrovať a na druhej strane by sa malo posilniť ich prijatie v spoločnosti.

V diskusii o nástupe utečencov do práce sa teraz rozhodol prvý okresný správca konať a implementovať existujúci zákon. Ako uvádza denník „Bild“, okresný správca CDU okresu Saale-Orla v Durínsku Christian Herrgott chce utečencomv zaviazať, aby prijali verejnoprospešné práce. Ide napríklad o čistenie ulíc, strihanie živých plotov či odhŕňanie snehu.

Utečenci by preto mali pracovať štyri hodiny denne a dostávať hodinový príspevok vo výške 80 centov. To by znamenalo približne 64 eur mesačne. Peniaze majú byť pripísané na platobné karty vydané od marca. Ak utečenci odmietnu vykonávať verejnoprospešnú činnosť, budú nasledovať sankcie. Denník „Bild“ píše o znížení dávok až o 180 eur.

„Ide o vyslanie signálu, že ľudia, ktorí sú platení z daní, musia niečo vrátiť spoločnosti a nie sedieť celé dni na lavičke v parku,“ povedal Herrgott pre Bild. Požiadavkou na prácu chce zvýšiť akceptáciu žiadateľov o azyl medzi obyvateľstvom a zlepšiť ich integráciu. Správca ďalej dodáva: "Na túto prácu nemusíte mať jazykové znalosti. Možno sa v práci naučíte nemčinu lepšie ako na jazykovom kurze a môžete sa pripraviť na bežnú prácu alebo odbornú prípravu."

Podľa zákona o dávkach pre žiadateľov o azyl nesmú utečenci počas prvých troch mesiacov po príchode do Nemecka nastúpiť do pravidelnej práce. Môžu im však byť poskytnuté „pracovné príležitosti, najmä na údržbu a prevádzku zariadení“. Utečenci však môžu pracovať aj nad rámec tohto existujúceho právneho stavu. Zákon o dávkach pre žiadateľov o azyl pokračuje: „Okrem toho by mali byť v maximálnej možnej miere sprístupnené možnosti práce so štátnymi, mestskými a verejnoprospešnými organizáciami, ak výsledky práce slúžia širokej verejnosti.“