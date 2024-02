Rusko zastaví vývoz benzínu: Nezvládajú pokryť domácu potrebu! TIETO krajiny to budú mať ťažké, vieme kedy

Ruský prezident Vladimir Putin (Zdroj: SITA/AP/Mikhail Klimentyev, Getty Images)

archívne video

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 733 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Rusko zaviedlo zákaz vývozu pohonných látok už vlani v septembri s cieľom čeliť ich nedostatku a vysokým cenám na domácom trhu. Výnimku z opatrenia, ktoré sa uplatňovalo do polovice novembra, dostali len štyri postsovietske štáty Bielorusko, Kazachstan, Arménsko a Kirgizsko. Nový zákaz sa okrem nich nebude vzťahovať aj na Mongolsko, Uzbekistan a dva Moskvou podporované separatistické regióny v Gruzínsku - Južné Osetsko a Abcházsko.

(Zdroj: Topky/ Ján Zemiar)

Ceny ropy na západe klesajú

Ceny ropy v utorok ráno pokračovali v raste z predchádzajúceho dňa. Trh ovplyvnili najmä obavy o bezpečnosť dodávok z Blízkeho východu v dôsledku pokračujúcich útokov jemenských povstalcov na obchodné lode v Červenom mori.

Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v apríli sa v utorok o 6.50 h SEČ predával po 76,09 USD (70,12 eura). To bolo o 40 centov alebo 0,52 % menej ako v predchádzajúci týždeň na konci obchodovania. Cena aprílového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 44 centov alebo 0,54 % na 81,18 USD za barel.

(Zdroj: Getty Images)

Ceny ropy v utorok podporili aj náznaky rastúceho dopytu v Číne, kde miestne rafinérie minulý mesiac zvýšili produkciu.