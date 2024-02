Hrozivé podozrenie z obrovskej zrady: Plány na ukrajinskú ofenzívu mal k dispozícii Kremeľ

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (Zdroj: SITA/AP Photo/Efrem Lukatsky)

Ukrajina čelí chúlostivej situácii po tom, čo prezident Volodymyr Zelenskyj priznal, že minulý rok unikli protiofenzívne plány krajiny do Ruska. Ako povedal prezident na tlačovej konferencii, plány boli „na stole Kremľa“ ešte pred začiatkom dlho očakávanej ofenzívy, uvádza Telegraph. Napriek miliardovým dodávkam zbraní zo Západu mali ukrajinské ozbrojené sily problém preniknúť cez silné ruské obranné línie.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 732 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Moskva vedela o plánoch ofenzívy

Zelenskyj oznámil, že sa už pripravuje „niekoľko plánov“ na novú ofenzívu, aby mohli Moskvu uviesť do omylu, ak by plány opäť unikli. O podrobnostiach, ktoré unikli do Ruska, sa však bližšie nezaoberal. Aby sa predišlo ďalším únikom informácií, Zelenskij začiatkom tohto roka nariadil prebudenie svojho najvyššieho vedenia, vrátane výmeny obľúbeného hlavného veliteľa Valerija Zalužného.

Zelenskyj žiada ďalšiu vojenskú pomoc od západných spojencov

Zelenskyj na tlačovej konferencii vyzval západných spojencov, aby zvýšili vojenskú pomoc, pričom varoval, že bez takejto podpory veľa vojakov zomrie. Zdôraznil: "Či Ukrajina prehrá, či to bude pre nás veľmi ťažké a či bude veľa obetí, závisí od vás, našich partnerov v západnom svete."

Zelenskyj vyjadril nádej, že Kongres USA schváli pozastavený balík pomoci vo výške 60 miliárd dolárov, hoci zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by sa republikáni vzdali svojich námietok. Zároveň vyjadril obavy, že Ukrajina môže prestať existovať ako krajina, ak prehrá vojnu.

Po smrti Alexeja Navaľného, ​​hlavného oponenta Vladimíra Putina, bol Zelenskij sklamaný reakciou v Rusku a spýtal sa: "Kde je odozva ruskej spoločnosti?"