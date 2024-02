Experti OSN požadujú okamžité zastavenie vývozu zbraní do Izraela

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP/Tsafrir Abayov)

ŽENEVA - Nezávislí experti OSN požadujú okamžité embargo na dovoz zbraní do Izraela. Exportujúce krajiny by mohli porušiť medzinárodné humanitárne právo, ak by sa dodané zbrane použili vo vojne v Pásme Gazy, uviedli experti vo vyhlásení zverejnenom v piatok na stránke Úradu Vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR).

Všetky štáty musia podľa nich zabezpečiť, aby strany konfliktu dodržiavali medzinárodné humanitárne právo, ako to vyžadujú záväzné Ženevské dohovory z roku 1949. Nesmú teda dodávať zbrane ani muníciu – alebo ich časti -, ak by na základe predchádzajúcich krokov prijímajúceho štátu mohli predpokladať, že zbrane budú použité pri operácii, ktorá porušuje medzinárodné právo.

archívne video

Izraelská armáda objavila tunely, v ktorých Hamas zadržiaval rukojemníkov (Zdroj: Twitter/Israel Defense Forces)

"Takéto transfery sú zakázané, aj keď vyvážajúci štát nemá v úmysle použiť zbrane v rozpore so zákonom – alebo s istotou nevie, že by boli takýmto spôsobom použité," upozornili experti. Potreba zbrojného embarga voči Izraelu sa podľa nich stala naliehavou po vyjadrení Medzinárodného súdneho dvora z 26. januára, že v Pásme Gazy existuje riziko genocídy. Dohovor o genocíde z roku 1948 od zmluvných strán vyžaduje, aby - pokiaľ je to možné - využili všetky dostupné prostriedky na zabránenie genocíde v inom štáte. "To si za súčasných okolností vyžaduje zastavenie vývozu zbraní," konštatovali experti.

V tejto súvislosti uvítali pozastavenie vývozu zbraní do Izraela zo strany Belgicka, Talianska, Španielska, Holandska a japonskej spoločnosti Itochu. To isté požadujú od USA. Expertov OSN vymenúva Rada OSN pre ľudské práva, aby sledovali konkrétne krajiny alebo témy a informovali o tom, či a ako sa porušujú ľudské práva. Pracujú na dobrovoľnej báze, nie sú zamestnancami OSN a za svoju prácu nedostávajú plat.