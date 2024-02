Lidl testuje nový predajný model: Zákazníci môžu ostať pri pokladniach prekvapení!

(Zdroj: TASR – Jakub Kotian )

BRATISLAVA/PRAHA - Obľúbený obchodný reťazec Lidl v Česku testuje nový predajný model. V menej vyťažených hodinách budú na určitých pobočkách fungovať iba samoobslužné pokladne a k dispozícii bude iba jeden zamestnanec. Táto zmena sa však nie vždy stretla so spokojnosťou zo strany zákazníkov. Reťazec odmieta, že by tak robili z dôvodu nedostatku zamestnancov. Podľa vyjadrení Lidl Slovensko, u nás to tak už na vybraných predajniach funguje.