Vláda sa chce pri sledovaní vývoja cien inšpirovať v Maďarsku, tvrdí to Kamenický

Ladislav Kamenický (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Kolegovia plánujú ísť do Maďarska, kde majú celkom zaujímavý nástroj, ktorým sa porovnávajú ceny viacerých výrobcov jednej kategórie nejakých tovarov, ako sú napríklad základné potraviny - syry, vajíčka, maslo, chlieb a podobne," priblížil.

Ladislav Kamenický odpovedá na otázky po rokovaní vlády (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

S použitím uvedeného nástroja si podľa Kamenického slov spotrebitelia vedia porovnať, v ktorom reťazci je cena daného tovaru najlepšia. "Spotrebitelia, ktorí sú citliví na cenu, napríklad seniori, sa tak môžu rozhodnúť, ktorý tovar si v ktorom obchode zakúpia," vysvetlil.

Spomínané porovnania by podľa Kamenického mali byť pomocou pre spotrebiteľov. "Potrebujeme na jeho zavedenie však čas, aby sme systém vedeli pripraviť. Ja by som radšej kúpil takýto nástroj hotový, Maďari ho majú. Bolo by to podľa mňa lacnejšie, ako si vyvíjať vlastný systém, ak existuje vyhovujúci systém v nejakej inej krajine," dodal minister financií.