Šéf Kremľa chce otestovať NATO! Hrozí Putinova invázia do TÝCHTO európskych krajín, tvrdí ruský expremiér

Ruský prezident Vladimir Putin (Zdroj: SITA/(Mikhail Voskresensky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

MOSKVA - Aká je pravdepodobnosť, že Putin zaútočí na inú krajinu v Európe? Ruský politik Michail Kasjanov, ktorý žije v exile, aktuálne varuje, že vodca Kremľa by mohol čoskoro vtrhnúť do pobaltského štátu. Jeho predpoklad: Putin chce otestovať NATO.

24. februára 2024 uplynie druhé výročie vojny na Ukrajine, ktorú rozpútal Vladimir Putin, keď jeho vojská vtrhli do susednej krajiny. 24 mesiacov, počas ktorých prišlo o život nespočetné množstvo ľudí, vojakov aj civilistov. Stále existujú veľké obavy, že by Vladimir Putin mohol po Ukrajine zaútočiť na ďalšie európske národy. Nedávno sa v médiách opakovane objavili špekulácie, že tri pobaltské štáty Litva, Lotyšsko a Estónsko, ako aj Moldavsko sú možnými novými cieľmi Kremľa.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 729 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Ruský politik varoval pred Putinovým útokom na Európu

Tento strach má aj ruský politik Michail Kasjanov, ktorý žije v exile. V rozhovore pre "express" politik, ktorý bol v rokoch 2000 až 2004 ruským premiérom, tiež vyjadril obavy, že Vladimir Putin by mohol nabudúce napadnúť pobaltský štát. Takýmto útokom by šéf Kremľa mohol chcieť otestovať odhodlanie NATO.

Jeho cieľom by teda mohlo byť zistiť, či je aliancia štátov skutočne pripravená na vyhlásenie takzvaného aliančného prípadu podľa článku 5. Konkrétne v piatom článku zmluvy NATO sa uvádza, že členské štáty budú považovať útok na jeden z nich za útok na všetkých a v reakcii naň poskytnú potrebnú vojenskú pomoc.

Politický úspech by bol pre Putina, ktorý chce byť čoskoro znovuzvolený, mimoriadne dôležitý. Pretože kremeľský despota je momentálne v úzkych, pretože podľa Michaila Kasjanova sa podpora ruského obyvateľstva pre vojnu na Ukrajine čoraz viac zmenšuje. "Ľudia začali prehodnocovať svoj postoj k Putinovi, pretože obete a telá vracajúce sa do miest, najmä malých miest, vyvolávajú medzi obyčajnými ľuďmi inú perspektívu. Začali sa sami seba pýtať, prečo bojujeme v tejto vojne," myslí si bývalý ruský premiér, ktorý teraz žije v Rige, hlavnom meste Lotyšska.

V jeho očiach je kľúčové, aby Ukrajina vyhrala vojnu, pretože nebojuje „nielen za svoju územnú celistvosť“, „ale za všetky európske krajiny“. Pre všetkých zahraničných vodcov by vojna na Ukrajine mala zostať hlavnou témou ich diskusií. Podpora pre Ukrajinu je mimoriadne dôležitá.