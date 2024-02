USA sprísňujú sankcie s cieľom zabrániť dodávkam zbraní z KĽDR do Ruska

(Zdroj: Getty Images)

WASHINGTON - Spojené štáty sprísňujú sankcie, aby zabránili Severnej Kórei v dodávkach zbraní a iných materiálov na podporu ruskej armády vo vojne proti Ukrajine. Podľa tlačovej agentúry Jonhap to vo štvrtok uviedla vysoká predstaviteľka americkej administratívy, ktorá označila "zjavné zlyhanie" Moskvy pri dodržiavaní medzinárodných pravidiel za "hrozivé".

Yuri Kimová z oddelenia pre Európu a euroázijské záležitosti na ministerstva zahraničných vecí USA na brífingu venovanom blížiacemu sa druhému výročiu ruskej invázie na Ukrajinu uviedla, že

USA monitorujú správy "o dodávkach zbraní, ktoré sa presúvajú z Iránu do Ruska, zo Severnej Kórey do Ruska". V súvislosti s tým dodala: "Sprísňujeme sankcie, aby sme ešte viac obmedzili poskytovanie zbraní a materiálu, ktoré môžu podporiť ruské vojnové úsilie". Kimová varovala, že Rusko zaplatí za svoje rozhodnutia, ktoré sa premietli do čulého ruchu medzi Moskvou a Pchjongjangom, považovaného za porušenie rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN.

Vladimir Putin počas stretnutia s Kim Čong-unom (Zdroj: SITA/Korean Central News Agency/Korea News Service via A)

Citované medializované správy sa týkali napr. príchodu severokórejských pracovníkov do Ruska, uvoľnenia zmrazeného majetku Severnej Kórey zo strany Moskvy a dodania luxusného auta ruského prezidenta Vladimira Putina severokórejskému vodcovi Kim Čong-unovi ako daru, "nehovoriac o presunoch zbraní medzi týmito dvomi krajinami". Agentúra Johnap doplnila, že Washington väčšinu týchto správ nepotvrdil. Kimová však jednoznačne uviedla, že transakcie Ruska so Severnou Kóreou a Iránom predstavujú porušenie rezolúcií Bezpečnostnej rady, za ktoré hlasovalo a ktoré podporovalo aj samotné Rusko.

Podľa americkej diplomatky takýto prístup vyvoláva otázky "o úlohe Ruska na medzinárodnej scéne, jeho spoľahlivosti a túžbe byť lídrom". Kimová poukázala aj na to, že Rusko bolo vylučované z jednej medzinárodnej organizácie za druhou", pričom spomenula Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov, Medzinárodný súdny dvor, Medzinárodnú námornú organizáciu a ďalšie inštitúcie. "Predstava, že Rusko môže pokračovať v porušovaní pravidiel, ktoré je ako stály člen Bezpečnostnej rady OSN povinné dodržiavať, je jednoducho desivá," povedala.