Na Kiribati pôsobí čínska polícia: USA upozorňujú na možné hrozby pre región

(Zdroj: X/Maytechummia)

Zastupujúci policajný komisár Kiribati Eeri Aritiera minulý týždeň pre zmienený zdroj uviedol, že uniformovaní čínski policajti spolupracujú s tamojšou políciou v rámci policajnej služby verejnosti a programu databázy kriminality. Kiribati je štát so 115.000 obyvateľmi, ktorého najbližší ostrov sa nachádza 2160 kilometrov južne od Honolulu, hlavného mesta amerického štátu Havaj. Správa prichádza v čase, keď Peking obnovuje snahu o rozšírenie bezpečnostných väzieb na tichomorských ostrovoch v rámci zostrujúceho sa súperenia s Washingtonom.

"Nemyslíme si, že prítomnosť bezpečnostných síl z Číny pomôže ktorejkoľvek tichomorskej ostrovnej krajine. Naopak, hrozí, že sa tým zvýši regionálne a medzinárodné napätie," povedal hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Matthew Miller. Washington podľa jeho slov netoleruje "nadnárodné represívne snahy" Číny vrátane pokusov o zriadenie policajných staníc po celom svete. "Obávame sa dôsledkov, ktoré môžu mať bezpečnostné dohody a kyberneticko-bezpečnostná spolupráca s Čínou na autonómiu akéhokoľvek tichomorského ostrovného štátu," zdôraznil hovorca.

Strategická lokalita

Kiribati je považované za strategické nielen vzhľadom na svoju relatívnu blízkosť k Havaju, ale aj preto, že má jednu z najväčších výlučných ekonomických zón na svete, ktorá pokrýva viac ako 3,5 milióna štvorcových kilometrov Tichého oceánu. Nachádza sa tu japonská satelitná sledovacia stanica, pričom Čína oznámila plány na obnovu starého amerického vojenského letiska z druhej svetovej vojny na kiribatskom ostrove Kanton, čo vyvolalo znepokojenie zo strany USA. Spojené štáty sa v októbri zaviazali, že zmodernizujú prístavisko na Kantone - bývalej americkej vojenskej základni -, a vyhlásili, že chcú na Kiribati otvoriť veľvyslanectvo.