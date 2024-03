Veľké odhalenie čínskej propagandy: Kampaň PAPERWALL ohrozuje tri kontinenty! Dostala sa aj blízko nás

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

archívne video

Polícia upozorňuje na kyberšikanu: Toto sú varovné signály (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj)

Vo svete sa čoraz rýchlejšie rozširujú čínske webové stránky, ktoré sa ale vydávajú za miestne spravodajské kanály. Podľa kanadskej organizácie CitizenLab, ktorá monitoruje kybernetické hrozby, pôsobia už vo vyše 30-tich krajinách sveta. Tzv. Paperwall odstraňuje články, ktoré obsahujú kritiku vlády v Pekingu.

USA, Taliansko

CitizenLab uvádza, že hlavným vinníkom je čínska spoločnosť Shenzhen Haimaiyunxiang Media Co., Ltd., tiež známa ako Haimai, ktorá slúži na prepájanie medzi oficiálnou stránkou spoločnosti a celosvetovou internetovou sieťou. Peking zvyšuje svoju aktivitu v online sfére. Príkladom je aj Meta, ktorá v novembri minulého roku odstránila päť webov, ktoré zhodnotila ako propagandistické. "Bol to výrazný nárast ovplyvňovania verejnosti zo strany Číny," vyjadrila sa spoločnosť.

Spoločnosť META zavádza nové poplatky (Zdroj: Meta- Facebook)

Kritici upozorňujú, že v tejto kampani zohrávajú dôležitú úlohu súkromné firmy v mene čínskej vlády. Taliani odhalili v októbri 2023 šesť webových stránok, ktoré sa na prvý pohľad tvárili ako klasické správy z domova a zo sveta, no neprihlásilo sa k nim žiadne talianske periodikum. Patrili sme napríklad "napolimoney," "romanjournal" alebo "veneziapost". Vyšetrovanie neskôr potvrdilo, že v Taliansku neboli registrované ako spravodajské weby, tak ako to zákon vyžaduje.

Články o politike, kriminalite alebo zábave mali podobný obsah aj štruktúru, avšak relatívne veľké množstvo správ sa týkalo Číny. IP adresu týchto domén vlastnila veľká čínska spoločnosť Tencent Computer Systems Inc, čo je možný znak prepojenia na vládu v Pekingu.

(Zdroj: Getty Images)

Juhokórejské národné centrum kybernetickej bezpečnosti (NCSC) 13. novembra 2023 zverejnilo správu o 18-tich weboch v kórejskom jazyku, ktoré sa tvária ako miestne spravodajské kanály. Patrili však pod už spomínanú čínsku Haimai a preberali správy z čínskych médií. Nechýbali pritom ani konšpiračne teórie.

Bohemia

Stránky v jednotlivých krajinách sa snažili pôsobiť čo najviac lokálne. Napríklad vo Francúzsku používali často slovo "Eiffel". V prípade českej republiky to bola "Bohemia" (bohemiadaily.com). Podľa Ivany Karáskovej a Kary Němečkovej budú takéto kampane s blížiacimi sa európskymi voľbami len naberať na sile.

"Čína pôsobí v Česku v médiách a sociálnych sieťach už dlhšiu dobu, najmenej desať rokov. Spočiatku tu boli jasné znaky toho že nejde o pôvodný text (divné spájanie slov)," uviedla pre český Blesk analytička Asociácie pre medzinárodné otázky (AMO) Ivana Karásková, odborníčka na Čínu a vedúca projektu China Observers.

(Zdroj: Getty Images)

"Kým jej aktivity spočiatku mali podobu pomerne otvorenú (napríklad formou investície čínskej spoločnosti CEFC do vydavateľstva Empresa Media) alebo vykazovali jasné znaky toho, že ide o nepôvodný text (napríklad používaním rôznych podivných spojení a krkolomných obratov, ktoré by Čech nepoužil), dnes sú jej snahy podstatne sofistikovanejšie," upozorňuje Karásková

Analytička uviedla aj niektoré dezinformácie. "Od roku 2020 začala Čína šíriť dezinformácie o pôvode vírusu covid-19, že vznikol v Taliansku, USA a pod….Dokonca vojna na Ukrajine mala vzniknúť českým prístupom k NATO," dodala s tým, že cieľom už nie je vykresliť Čínu v ružových farbách, ale štiepiť českú spoločnosť.