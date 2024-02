Šokujúce odhalenie v prípade vraždy prezidenta: SPRISAHANIE! Za atentátom boli manželka a premiér

Na archívnej fotografii prezident Haiti Jovenel Moïse s manželkou. (Zdroj: profimedia.sk)

PORT-AU-PRINCE - Haitský sudca, ktorý má na starosti vyšetrovanie vraždy prezidenta Jovenela Moïseho z roku 2021, vzniesol obvinenie proti takmer 50 ľuďom, vrátane vdovy po hlave štátu, bývalého premiéra či niekdajšieho šéfa polície. S odvolaním sa na dokument, ktorý sa dostal do rúk miestnym médiám, to napísali agentúry AP a Reuters.

Moïse bol zavraždený v júli 2021, keď do jeho súkromnej rezidencie v hlavnom meste Port-au-Prince vnikla skupina útočníkov, podľa vyšetrovateľov kolumbijských žoldnierov. Smrť prezidenta ďalej prehĺbila politickú krízu v tomto ostrovnom štáte, ktorý aj dnes zostáva bez zvoleného vodcu, zatiaľ čo vplyv gangov silnie.

archívne video

Policajný zásah v Česku! Muž sa vyhrážal, že pôjde so samopalom na Úrad vlády (Zdroj: X/Policie ČR)

Súdny dokument teraz tvrdí, že za vraždou stálo aj sprisahanie manželky prezidenta Martine Moïseovej a niekdajšieho premiéra Claudea Josepha, ktorého výsledkom malo byť to, že Moïseová svojho muža nahradí vo funkcii hlavy štátu. Vyšetrujúci sudca Walther Wesser Voltaire preto požaduje ich zatknutie a postavenie pred súd.

Bývalá prvá dáma sa k obvineniu zatiaľ nevyjadrila, už skôr ale kritizovala "protiprávne zatýkanie a politické perzekúcie". Joseph v reakcii uviedol, že sa terajší ministerský predseda Ariel Henry snaží zneužiť haitskú justíciu na prenasledovanie oponentov.

Henry, ktorý už bol kvôli smrti Moïseho tiež vyšetrovaný, to odmietol a tvrdí, že sudca je nezávislý. Premiér v minulosti sľúbil, že sa uskutočnia prezidentské voľby, ale potom ich odložil na neurčito, podľa svojho tvrdenia kvôli následkom ničivého zemetrasenia a rastúcej moci ozbrojených zločineckých gangov. Tie majú teraz pod kontrolou väčšinu hlavného mesta.

Prípad zostáva záhadný

Vyšetrujúci sudca Voltaire však do prípadu nevniesol skutočné svetlo. Nie je jasné, kto komplot financoval. A rovnako ako americký justičný systém, ani Voltaire nevedel odpovedať na to, kto vystrelil smrteľné výstrely na Moïseho. Takže vražedná zbraň sa zatiaľ nenašla. Kolumbijskí žoldnieri uviedli, že Moïseho už našli mŕtveho, no zaplietli sa aj do protirečení.