Piloti odhalili nebezpečné sprisahanie: Falošní letoví dispečeri chceli boeing nasmerovať zo správneho kurzu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Boeing 787 spoločnosti El Al bol nad Somálskom. Z thajského Phuketu odštartoval v sobotu večer (17. februára) a smeroval do Tel Avivu. Posádka pilotnej kabíny komunikovala rádiom s riadením letovej prevádzky o ďalšej trase. A zrazu začala byť byť táto trasa podozrivá. Posádka sa preto rozhodla zmeniť komunikačný kanál a zistila, že lietadlo sa niekto zlomyseľne pokúsil odkloniť z jeho trasy.

archívne video

Lietadlo Ryanair počas pristávania, rolovania a odletu (Zdroj: Ryanair)

Niečo také sa stalo v El Al v posledných dňoch dvakrát, ako letecká spoločnosť oznámila rôznym izraelským médiám. Bývalý šéf izraelského úradu pre civilné letectvo poskytol ďalšie podrobnosti denníku Jerusalem Post. "Bolo to narušenie komunikácie od niekoho, kto bol v kontakte s lietadlom. Neviem presne, čo a ako bolo povedané,“ vysvetľuje Avner Yarkoni. Ale spôsob, akým osoba hovorila, vzbudil v posádke podozrenie.

Nesprávne pokyny

Posádka El AL dostala pokyny, ktoré sa líšili od ich stanovenej trasy. Posádka ignorovala pokyny a prešla na alternatívne prostriedky komunikácie. Údaje si overila aj u iných riadiacich letovej prevádzky a uvedomila si, že sa ju snažia zavádzať.

To isté sa vraj podľa El Al stalo aj inému lietadlu, ktoré bolo na ceste z Tel Avivu do Bangkoku – tiež cez Somálsko. Zdroj blízky El Al povedal pre The Jerusalem Post, že v Somálsku boli problémy s komunikáciou celý týždeň, a to nielen pre lietadlá El Al.

Úrady vydali varovanie

Úrady nariadili posádkam, aby boli opatrné na určitej frekvencii a v prípade pochybností prešli na iný spôsob komunikácie. V oficiálnom vyhlásení El Al sa tiež uvádza, že nejde o konkrétne útoky na izraelské lietadlá. Kto za útokmi stojí, nie je jasné.

Zdá sa, že ide o iný problém ako takzvaný GPS spoofing, ktorý tiež už nejaký čas trápi toto odvetvie. V najhoršom prípade falošné údaje GPS spôsobia, že lietadlo vybočí z kurzu.