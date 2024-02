Dráma na palube lietadla: Stroj sa neskoro odlepil od zeme, trup rozpáralo osvetlenie a antény

On Feb. 18, #AirSerbia Embraer E195 (OY-GDC/Marathon Airlines) flight #JU324 to #Düsseldorf sustained substantial damage after the aircraft overran the end of the runway and struck with landing instruments while takeoff from #Belgrade Airport.



🎥 via @JacdecNew#Serbia #Embraer pic.twitter.com/8t5Q23Zij0