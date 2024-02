Hrozivé varovanie expertky: Putin je ďalší Hitler s novými technológiami

Ruský prezident Vladimir Putin (Zdroj: SITA/AP/Kremlin Pool Photo/Sputnik/Kristina Kormilitsyna)

MOSKVA - Smrť vodcu ruskej opozície Alexeja Navaľného „otvorila priepasť neobmedzenej moci diktátorov na celom svete,“ hovorí bieloruská nositeľka Nobelovej ceny za literatúru Svetlana Alexijevičová a vyjadrila veľké obavy o budúcnosť nás všetkých. Svet musí pochopiť, že vládca Kremľa Vladimir Putin, je „ako Hitler, môže uvrhnúť svet do svetovej vojny“.

„Celý svet je dnes v hlbokom smútku. Pozrela som si spravodajstvo 'Meduza' (ruské exilové médium) - sú tam reakcie z celého sveta: od politikov, spisovateľov, hudobníkov. Všetci sú nahnevaní. Samozrejme, je to obrovský šok vzhľadom na krutosť, ktorú sme zlu dovolili páchať. Už sa to tak vymklo spod kontroly, že robí veci, ktoré sme si ani nevedeli predstaviť. Aj keby sme poznali povahu tejto sily,“ povedala Alexijevičová zdesene v rozhovore pre bieloruské noviny „Nasha Niva“.

Putin neprestane

Diktátori sa učili jeden od druhého. Existuje však nádej, že teraz, po vražde Navaľného, ​​svet pochopí, že Putin, podobne ako Hitler, môže uvrhnúť svet do svetovej vojny. „Neprestane,“ varuje nositeľka Nobelovej ceny.

Ukrajine treba pomôcť čo najviac, inak by sme museli zaplatiť ešte vyššiu cenu. „Nový Hitler s novými technológiami bude oveľa horší ako to, čo poznáme z histórie,“ varovala spisovateľka.

Svetlana Alexijevičová (Zdroj: SITA/Christoph Soeder/DPA via AP)

Navaľného smrť sa zdala nemožná

Putin je krutý. Je členom KGB a nie politikom. "Takže musíte od neho očakávať všetko," varovala Alexijevičová. „Zdalo sa takmer nemožné zabiť najväčšieho nepriateľa, opozičného predstaviteľa a politika. Silná osobnosť to nedovolí. Pretože si váži silného súpera. Ale slabá osobnosť robí to, čo vidíme.“